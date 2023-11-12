Η Χαμάς διέψευσε απόψε ότι αρνήθηκε να παραλάβει 300 λίτρα καυσίμων από το Ισραήλ που προορίζονταν για χρήση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

«Η προσφορά υποτιμά τον πόνο και την ταλαιπωρία των ασθενών που είναι παγιδευμένοι μέσα χωρίς νερό, τρόφιμα ή ηλεκτρικό ρεύμα. Η ποσότητα (των καυσίμων) δεν επαρκεί για να λειτουργήσουν οι γεννήτριες του νοσοκομείου για περισσότερα από 30 λεπτά» ανέφερε η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι η Χαμάς δεν συνδέεται με τη διοίκηση του νοσοκομείου Αλ Σίφα «ούτε με τις δομές λήψης αποφάσεων» του ιδρύματος. «Το νοσοκομείο υπόκειται αποκλειστικά στο παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

