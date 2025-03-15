Στόχος επίθεσης έγινε η πρωτεύουσα της Υεμένης, η Σαναά, ανέφερε το Σάββατο το προσκείμενο στους Χούθι κανάλι Al Masirah, χωρίς να προσφέρει περαιτέρω λεπτομέρειες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

