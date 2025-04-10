Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απαγόρευσε την Τετάρτη στους δικηγόρους του να παραβρίσκονται ή να μιλούν σε εκδηλώσεις του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου (American Bar Association), σε μια έσχατη προσπάθεια της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της μεγαλύτερης ομάδας δικηγόρων της χώρας.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς ανέφερε σε σημείωμά του, ότι ο Σύλλογος είχε εμπλακεί σε «ακτιβιστικές ενέργειες» σε αντίθεση με την αποστολή του υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης της μήνυσης για να εμποδίσει τον Τραμπ να περικόψει τη χρηματοδότηση σε ξένους οργανισμούς βοήθειας, όπως αναφέρει το Reuters.

«Το Υπουργείο μάχεται ενεργά κατά του Συλλόγου, ωστόσο συνεχίζει να δαπανά τα δολάρια των φορολογουμένων σε εκδηλώσεις του», έγραψε ο Μπλανς.

Είπε ότι καθώς ο Σύλλογος είναι ελεύθερος να «συμμετέχει στην εκδίκαση ακτιβιστικών αιτημάτων», δεν ήθελε το τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να συμμετέχει σε εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αποστολή του να παραμείνει «δίκαιο, αποτελεσματικό και ισότιμο».

Ο Σύλλογος έχει περίπου 150.000 μέλη. Στο παρελθόν κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο ότι απειλεί το κράτος δικαίου, και καταδίκασε τις επιθέσεις κυβερνητικών αξιωματούχων σε δικαστές και δικηγορικά γραφεία.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, τον Μάρτιο, χαρακτήρισε τον Σύλλογο ως μια «μυστηριώδη» οργάνωση «αριστερών δικηγόρων». Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου Άντριου Φέργκιουσον, τον Φεβρουάριο, απαγόρευσε στους πολιτικούς διορισμένους δικηγόρους να κατέχουν ηγετικές θέσεις στον Σύλλογο ή να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του. Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, επίσης, απείλησε τον Φεβρουάριο να ανακαλέσει το καθεστώς που αφορά στα δικαιώματα των μελών του Συλλόγου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος αντιμετωπίζει επίσης αυξανόμενες πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικάνους να τερματίσει τις προσπάθειές του για την ένταξη φοιτητών νομικής στο συλλογικό όργανο.

