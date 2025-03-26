Υεμένη: Οι αντάρτες Χούθι κατηγορούν τις ΗΠΑ για νέους βομβαρδισμούς

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έκαναν λόγο για νέες αεροπορικές επιδρομές χθες Τρίτη στην επαρχία Σαάντα, λίκνο και προπύργιό τους στον βορρά, την ευθύνη για τις οποίες πρόσαψαν στις ΗΠΑ.

Η τηλεόραση αλ Μασίρα, προσκείμενη στους Χούθι, μετέδωσε πως έγινε νέα «αμερικανική επίθεση» με «δυο βομβαρδισμούς στην περιοχή Σαχάρ», στην επαρχία Σαάντα.

Από τη 15η Μαρτίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν εντατικούς βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθι, καθώς η Ουάσιγκτον διεμήνυσε πως θα χρησιμοποιήσει «συντριπτική» στρατιωτική ισχύ όσο το κίνημα συνεχίζει να βάζει στο στόχαστρο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν πως εκείνη την ημέρα σκοτώθηκαν πολλά ανώτερα στελέχη του κινήματος Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστού με το επώνυμο της οικογένειας των ιδρυτών και ηγετών του. Οι Χούθι από την πλευρά τους έκαναν λόγο για 53 νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, και κάπου εκατό τραυματίες.

Μετά τις αμερικανικές επιδρομές οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον του αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα, θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Το κίνημα, που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, ανακοινώνει από τα μέσα του μήνα στην πράξη καθημερινά αμερικανικά πλήγματα σε προπύργιά του, ενίοτε φονικά.

Η Ουάσιγκτον δεν επιβεβαιώνει συστηματικά και κατά περίπτωση τα πλήγματα αυτά, πάντως αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου είπε στο AFP ότι «η CENTCOM διεξάγει πλήγματα, μέρα και νύχτα, εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη».

Η Ουάσιγκτον λέει πως σκοπός των πληγμάτων είναι να εξουδετερωθούν οι απειλές που εγείρουν οι Χούθι για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Έναν μήνα αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονταν με το εβραϊκό κράτος στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, τονίζοντας πως ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Μετά την επανέναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας τη 18η Μαρτίου, έπειτα από δυο μήνες κατάπαυσης του πυρός, οι Χούθι εκτοξεύουν επίσης πυραύλους εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, οι ένοπλες δυνάμεις του οποίου διαβεβαιώνουν πως έχουν αναχαιτιστεί όλοι μέχρι τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

