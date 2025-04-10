Τέσσερις Αμερικάνοι ένοχοι για συμμετοχή στο αποτυχημένο πραξικόπημα στο Κονγκό

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε τέσσερις Αμερικανούς για το ρόλο τους σε απόπειρα πραξικοπήματος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αφού τρεις από τους άνδρες παραδόθηκαν στις αμερικανικές αρχές αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μάρσερ Μάλαγκα, ο Τάιλερ Τόμπσον και ο Μπένζαμιν Ζαλμάν-Πολάν καταδικάστηκαν στη ΛΔΚ για το αποτυχημένο πραξικόπημα του Μαΐου 2024, στο οποίο ένοπλοι έβαλαν στο στόχαστρο τα σπίτια ανώτατων αξιωματούχων και κατέλαβαν για λίγο το γραφείο της προεδρίας στην πρωτεύουσα Κινσάσα.

Αφέθηκαν ελεύθεροι την Τρίτη σε μια συμφωνία που οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Κινσάσα από τον ανώτερο σύμβουλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Αφρική, Μασάντ Μπουλός.

Ένας τέταρτος άνδρας, ο Τζόζεφ Πίτερ Μόισερ, 67 ετών, φερόμενος ως κατασκευαστής βομβών, συνελήφθη στην πολιτεία της Γιούτα των ΗΠΑ, ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε δελτίο τύπου.

Οι τέσσερις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία, για χρήση όπλων μαζικής καταστροφής και βομβαρδισμό κυβερνητικών εγκαταστάσεων και συνωμοσία για τη θανάτωση ή την απαγωγή ατόμων σε μια ξένη χώρα, ανέφερε το δελτίο τύπου.

«Οι κατηγορούμενοι σχεδίασαν, ανίχνευσαν στόχους και εντόπισαν θύματα για την επίθεση του Ένοπλου πραξικοπήματος, με σκοπό και πρόθεση να δολοφονήσουν άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου κυβερνητικών αξιωματούχων της ΛΔΚ», ανέφερε. «Στρατολόγησαν άτομα με αντάλλαγμα χρήματα, για να συμμετάσχουν στον στρατό των ανταρτών, στην Επίθεση του Ένοπλου πραξικοπήματος».

Οι Μάλαγκα, Τόμπσον και Ζαλμάν-Πολάν ήταν μεταξύ των 37 ατόμων που κρίθηκαν ένοχοι για εγκληματική συνωμοσία, τρομοκρατία και άλλες κατηγορίες από στρατιωτικό δικαστήριο του Κονγκό τον Σεπτέμβριο και καταδικάστηκαν σε θάνατο για την απόπειρα πραξικοπήματος.

Η συμφωνία για την απελευθέρωση των τριών ανδρών έρχεται καθώς η Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται με τον πρόεδρο του Κονγκό, Φελίξ Τσισεκεντί, για πιθανές επενδύσεις σε ορυκτά.

Οι τρεις άνδρες αρνήθηκαν οποιαδήποτε αδικοπραγία και άσκησαν ανεπιτυχή έφεση κατά της ετυμηγορίας, προτού ο Tshisekedi την περασμένη εβδομάδα μετατρέψει τις ποινές τους σε ισόβια κάθειρξη πριν τους παραδώσει στις αρχές των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

