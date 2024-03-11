Υεμένη: Νέα πυραυλική επίθεση των Χούθι αναφέρθηκε ανοικτά του λιμανιού Χοντέιντα

Συμβάν που έχει σχέση με πύραυλο αναφέρθηκε δυτικά της πόλης-λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφερε η βρετανική εταιρία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου UKMTO ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για ένα συμβάν 71 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού Σαλίφ της Υεμένης.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από τον Νοέμβριο σε αυτό που λένε πως είναι μια εκστρατεία αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ με την παλαιστινιακή ισλαμική οργάνωση Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.