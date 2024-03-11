Αγαλματίδια από το Βρετανικό Μουσείο θα διεκδικήσει η Τζαμάικα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Τζαμάικα προτίθεται να διεκδικήσει από το Βρετανικό Μουσείο τον επαναπατρισμό τοτεμικών αγαλματιδίων γνωστών ως «ζέμι», με το ενδεχόμενο ενός μακροχρόνιου δανεισμού να αφήνεται ανοιχτό από το λονδρέζικο πολιτιστικό ίδρυμα.

Όπως γράφει η Telegraph, η Τζαμάικα σχεδιάζει την κατασκευή ενός νέου μουσείου που θα αφηγείται την ιστορία της αποικιοποίησης του νησιού.

Περίοπτη θέση μεταξύ των εκθεμάτων θα λάμβαναν τα ξυλόγλυπτα αγαλματίδια ζέμι, τα οποία ήταν ιερά στην τοπική φυλή των Ταΐνο πριν την άφιξη των Ευρωπαίων αποικιοκρατών και τον αφανισμό της φυλής.

Πρόκειται για τεχνουργήματα του 15ου αιώνα που βρέθηκαν σε μια σπηλιά το 1792 και εν τέλει κατέληξαν πρώτα σε Βρετανό συλλέκτη και έπειτα στο Βρετανό Μουσείο, πριν η Τζαμάικα αποκτήσει την ανεξαρτησία της από τη βρετανική αυτοκρατορία.

Σε δήλωση εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου είπε: «Σε περιπτώσεις που κοινότητες έχουν εκφράσει ένα ενδιαφέρον να εκθέτουν αντικείμενα πιο κοντά στην κοινότητα από την οποία προέρχονται, είμαστε πάντα πρόθυμοι να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να το καταφέρουμε. Το Μουσείο θα εξετάσει οποιαδήποτε αίτηση δανεισμού για οποιοδήποτε μέρος της συλλογής, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις περί κατάστασης και ετοιμότητας για ταξίδι».

Η Telegraph σχολιάζει πως το Βρετανικό Μουσείο «μοιάζει έτοιμο να αξιοποιεί» το μοντέλο του μακροχρόνιου δανεισμού για να αντιμετωπίσει καυτά ζητήματα, όπως τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Σημειώνεται δε πως με μια τέτοια συμφωνία θα σταλούν στον βασιλιά των Ασάντι στην Κενυα διαφιλονικούμενα χρυσά εκθέματα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.