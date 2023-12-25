Την γέννηση του Θεανθρώπου γιορτάζουν σήμερα οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, με την ευχή για ένα καλύτερο αύριο. Βαριά «σκιά» στους εορτασμούς ρίχνει ο πόλεμος στην Λωρίδα της Γάζας, που έχει βυθίσει στο πένθος την Βηθλεέμ, την Γενέτειρα του Χριστού, στην Δυτική Όχθη.

Με αγγελικές ψαλμωδίες άρχισε η Θεία Λειτουργία στο Βατικανό. Πλήθος 6.500 προσκυνητών κατέκλυσε τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Ο Πάπας Φραγκίσκος προσευχήθηκε καθώς ακούστηκε το χαρμόσυνο νέο από το ευαγγέλιο. Το Θείο Βρέφος αποκαλύφθηκε ενώπιον των πιστών.

Παραμονή της μεγάλης γιορτής ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναφέρεται στα πένθιμα Χριστούγεννα της Βηθλεέμ.

«Απόψε οι καρδιές μας είναι στην Βηθλέεμ, εκεί όπου ο πρίγκιπας της ειρήνης απορρίφθηκε για ακόμη μια φορά από την λογική του πολέμου, της σύγκρουσης των στρατευμάτων, ακόμη και σήμερα δεν του επιτρέπουν να βρει λίγο χώρο στον πλανήτη», δήλωσε ο πάπας χθες στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Ιερός τόπος του χριστιανισμού, η πόλη της Βηθλεέμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ήταν φέτος άδεια από προσκυνητές, ενώ ακυρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εορτασμών των Χριστουγέννων, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπάρχουν πολλοί που πεθαίνουν γι’ αυτή τη γη, είναι πολύ δύσκολο να γιορτάζεις κάτι όταν ο λαός μας πεθαίνει», είπε η Νικόλ Ναζάρ, 18χρονη φοιτήτρια, στην –έρημη– πλατεία Μάνγκερ.

Μπροστά στη βασιλική της Γεννήσεως, φέτος δεν στήθηκε φάτνη: η Μαρία και ο Ιωσήφ αναπαριστώνται με γκρίζα αγάλματα, ανάμεσα σε συντρίμμια, πίσω από αγκαθωτά συρματοπλέγματα.

Ούτε στους δρόμους των πόλεων της Συρίας που είναι υπό κυβερνητικό έλεγχο είναι φέτος εορταστικό το κλίμα: οι μεγάλες εκκλησίες περιορίζονται σε δεήσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα θύματα της σύγκρουσης στη Γάζα.

Με κύρια αναφορά στη Μέση Ανατολή και έκκληση υπέρ της ειρήνης, το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου

Στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του προς τους καθολικούς πιστούς ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε, κυρίως, στη Μέση Ανατολή και στην ανάγκη να επιτευχθεί ειρήνη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους.

Πιο αναλυτικά, ο ποντίφικας τόνισε: «αγκαλιάζω τον πληθυσμό του Ισραήλ, της Παλαιστίνης και, ιδίως, των χριστιανικών κοινοτήτων της Γάζας και των Αγίων Τόπων». Φέρω στην καρδιά μου τον πόνο για την αποτρόπαιη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και ανανεώνω την αποφασιστική έκκλησή μου για απελευθέρωση όσων κρατούνται ακόμη σε ομηρία». Ο πάπας ζήτησε να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «με τον τρομακτικό αριθμό αθώων θυμάτων που προκαλούν» και να επιτραπεί άμεσα η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Φραγκίσκος τάχθηκε ανοικτά, παράλληλα, υπέρ ενός ειλικρινούς διαλόγου, ο οποίος να μπορέσει να οδηγήσει σε επίλυση του Παλαιστινιακού, με ουσιαστική πολιτική βούληση και με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας. Ζήτησε, επίσης, να μπορέσει να πληροφορηθεί, η διεθνής κοινή γνώμη, σχετικά με τα συμφέροντα και τα τεράστια ποσά που κρύβονται πίσω από τους πολέμους, με την συνεχή παραγωγή όπλων.

«Κοιτώντας τον νεογέννητο Ιησού, ικετεύω να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία. Ανανεώνουμε την πνευματική και ανθρώπινη εγγύτητά μας στον δοκιμαζόμενο λαό της ώστε, με τη στήριξη του καθ΄ ενός μας, να μπορέσει να αισθανθεί, με ουσιαστικό τρόπο, την αγάπη του Θεού», υπογράμμισε ο Αργεντινός πάπας. Ο Φραγκίσκος, στο μήνυμά του, ζήτησε ειρήνη για το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, ευχήθηκε να ξεπεράσει, ο Λίβανος, τη φάση αστάθειας που διέρχεται ενώ αναφέρθηκε και στους λαούς της Συρίας και της Υεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν να υποφέρουν.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Αφρική, επίσης, ο ποντίφικας τόνισε: «δεν ξεχνάμε τις εντάσεις και τις συγκρούσεις που προκαλούν καταστροφές στην περιοχή του Σαχέλ, στο Κέρας της Αφρικής, στο Σουδάν, αλλά και στο Καμερούν, στη Δημοκρατία του Κονγκό και στο Νότιο Σουδάν».

«Ο Ιός του Κυρίου, ο οποίος έγινε ταπεινό παιδί, ας προσφέρει την αναγκαία έμπνευση στις πολιτικές αρχές και σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως της αμερικανικής ηπείρου, ώστε να μπορέσουν να βρουν κατάλληλες λύσεις για να ξεπεραστούν οι πολιτικές και κοινωνικές διαφορές, να πολεμήσουν κατά των μορφών φτώχειας που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, να απαλείψουν τις ανισότητες και να αντιμετωπίσουν το οδυνηρό φαινόμενο των μεταναστεύσεων. Από τη φάτνη, ο Ιησούς μας ζητά να δώσουμε φωνή σε όσους δεν έχουν: φωνή στους αμάχους, σε όσους πεθαίνουν λόγω έλλειψης νερού και ψωμιού, φωνή σε όσους δεν καταφέρνουν να βρουν δουλειά ή την έχασαν. Φωνή σε όσους είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνονται από την πατρίδα τους, σ' αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή τους, με εξαντλητικά ταξίδια, στο έλεος διακινητών χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς», πρόσθεσε ο Φραγκίσκος.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας - Πένθιμα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ξημερώνει η 80η ημέρα του πολέμου, με τους αμάχους στα όρια του λιμού και τα Χριστούγεννα πένθιμα για τους Παλαιστίνιους της Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αμαυρωμένα από τη σύρραξη.

Στη Λωρίδα της Γάζας δεν υπήρξε καμιά ανάπαυλα την παραμονή των Χριστουγέννων. Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στη Χαν Γιούνις (νότια), ενώ στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου εξαπολύθηκαν κάπου 50 αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί.

Το σαββατοκύριακο ήταν εξαιρετικά πολυαίμακτο στον μικρό θύλακο με μεγάλο υπερπληθυσμό, όπου κυβερνά από το 2007 η Χαμάς, παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μαγάζι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον απολογισμό αυτόν με ανεξάρτητο τρόπο.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο περίπου δεκαπέντε στρατιωτικών του μέσα σε τρεις ημέρες, αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό των απωλειών του στις 154 αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας την 27η Οκτωβρίου. Μερίδα του ισραηλινού Τύπου θεωρεί υποτιμημένο τον αριθμό αυτό.

«Πληρώνουμε πολύ βαρύ τίμημα στον πόλεμο, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε να μαχόμαστε», είπε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είμαστε αντιμέτωποι με τέρατα», επέμεινε στο χριστουγεννιάτικο διάγγελμά του. «Αυτή είναι μάχη όχι μόνο του Ισραήλ εναντίον αυτών των βαρβάρων, αλλά επίσης μάχη του πολιτισμού εναντίον της βαρβαρότητας».

«Εν μέσω του πολέμου, κανένας δεν αισθάνεται το εορταστικό πνεύμα», στέναξε ο Φάντι Σάγεχ, παλαιστίνιος χριστιανός που έκανε ρεβεγιόν σε μονάδα τεχνητού νεφρού, στο νοσοκομείο της Χαν Γιούνις, όπου ο στρατός διεμήνυσε την περασμένη εβδομάδα πως θα εντατικοποιούσε τις επιχειρήσεις του.

«Προσευχόμαστε στον Θεό να σταματήσει γρήγορα αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσει αυτές τις σφαγές», πρόσθεσε ο εκτοπισμένος νεφροπαθής, που χωρίστηκε με την υπόλοιπη οικογένειά του: οι άλλοι έμειναν στην πόλη της Γάζας.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε 20.424 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ανάγκασε 1,9 εκατομμύρια κατοίκους του παλαιστινιακού θυλάκου —με άλλα λόγια το 85% του πληθυσμού— να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού της βραχίονα σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ισραηλινές ανακοινώσεις.

Οι παλαιστίνιοι μαχητές πήραν επίσης ομήρους κάπου 250 ανθρώπους, 120 και πλέον εκ των οποίων παραμένουν σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

«Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο και να γυρίσουμε σελίδα», δήλωσε ο πατριάρχης των Λατίνων του πατριαρχείου Ιεροσολύμων Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, που πήγε να γιορτάσει τα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ, στην Δυτική Όχθη, με την ασπρόμαυρη παλαιστινιακή μαντίλα, την κουφίγια, περασμένη στον λαιμό.

Στην πόλη όπου κατά τη χριστιανική παράδοση γεννήθηκε ο Ιησούς, οι εορτασμοί των Χριστουγέννων πρακτικά ακυρώθηκαν με απόφαση των δημοτικών αρχών και κυριαρχεί ατμόσφαιρα θλίψης.

Μπροστά στη βασιλική της Γεννήσεως, δεν στήθηκε φάτνη φέτος: η Μαρία και ο Ιωσήφ αναπαριστώνται με γκρίζα αγάλματα, ανάμεσα σε συντρίμμια, πίσω από αγκαθωτά συρματοπλέγματα.

«Είναι πολύ δύσκολο να γιορτάσεις κάτι όταν ο λαός μας πεθαίνει», συνόψισε η Νικόλ Ναζάρ, δεκαοκτάχρονη φοιτήτρια.

Στη Βηθλεέμ άρχισε τα μεσάνυχτα η Θεία Λειτουργία στο Ναό της Γεννήσεως του Σωτήρος, που είναι κτισμένος στο σημείο όπου κατά την παράδοση γεννήθηκε ο Ιησούς.

Ο Ιερός Ναός της Γεννήσεως παρέμεινε ανοικτός για τους πιστούς. Ωστόσο, τα φετινά Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ της Δυτικής Όχθης είναι μαύρα.

Η προσέλευση του κόσμου στην παραδοσιακή λιτανεία των Χριστουγέννων υπό τον Λατίνο Πατριάρχη των Ιεροσολύμων ήταν μικρή. Ο πόλεμος στη Γάζα ρίχνει βαριά τη σκιά του στη βιβλική γενέτειρα του Ιησού.

Ουκρανία

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα τους, οι Ουκρανοί ορθόδοξοι συμμετείχαν στις θρησκευτικές λειτουργίες από χθες βράδυ καθώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα την 25η Δεκεμβρίου, την ίδια ημερομηνία με τον δυτικό κόσμο, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, σε ένδειξη ότι αψηφούν τη Μόσχα.

«Προσευχόμαστε για το τέλος του πολέμου. Προσευχόμαστε για τη νίκη», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Για την ειρήνη, για τη δικαιοσύνη», δήλωσε μπροστά στο μεγαλοπρεπές μοναστήρι που φιλοξενούσε ως τα τέλη του 2022 τον προκαθήμενο της ουκρανικής ορθόδοξης εκκλησίας, που δεν είχε ακόμα ανεξαρτητοποιηθεί από τη Μόσχα.

Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Ουκρανίας που οι ορθόδοξοι πιστοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σε συγχρονισμό με τους καθολικούς, όπως επίσης και με τους ορθόδοξους στη Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, την 25η Δεκεμβρίου και όχι την 7η Ιανουαρίου όπως συνηθιζόταν έως τώρα. Η ρώσικη ορθόδοξη εκκλησία ακολουθεί για τις θρησκευτικές γιορτές το παλαιό ιουλιανό ημερολόγιο.

Τον Ιούλιο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισημοποίησε τη μεταφορά των εορτασμών των Χριστουγέννων από την 7η Ιανουαρίου στην 25η Δεκεμβρίου, απόφαση στο πλαίσιο των κινήσεων της Ουκρανίας για να πάρει ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις από τη Ρωσία.

Τουρκία

Στην Τουρκία, στον χώρο όπου βρισκόταν η ορθόδοξη εκκλησία της Αντιόχειας, η οποία καταστράφηκε όταν ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου σάρωσε το νότιο τμήμα της χώρας, οι αρχές προτίμησαν να κινηθούν εκ του ασφαλούς και να πραγματοποιήσουν τη λειτουργία της Γεννήσεως το απόγευμα, καθώς η κατάσταση στην πόλη εξακολουθεί να είναι σχεδόν χαοτική.

Ρωσία

Με χριστουγεννιάτικες μελωδίες πλημμύρισε η Αγία Πετρούπολη. Μουσικοί ντυμένοι ως Άγιοι Βασίληδες τραγούδησαν και χόρεψαν οικουμενικές ευχές για υγεία και αγάπη.

Αυστραλία

Η Αυστραλία γιορτάζει τη Θεία Γέννηση μέσα στις εκκλησίες. Αλλά και οι παραλίες γεμίζουν από λουόμενους τηρώντας το έθιμο της χριστουγεννιάτικγς βουτιάς.

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα ορισμένοι ποζάρουν ακόμη και δίπλα στο χριιστουγεννιάτικο δέντρο που έχει στηθεί στην άμμο.

Το ταξίδι του Άγιου Βασίλη

Για να βοηθήσει τον πλανήτη να ξεχάσει κάπως, για μια μέρα, την οδυνηρή κατάσταση διεθνώς λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε χθες το «ταξίδι» του, υπό την επιτήρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που κατά την παράδοση δεκαετών μεταδίδουν πληροφορίες για τις μετακινήσεις του κάθε χρόνο την 24η Δεκεμβρίου.

Έχοντας ξεκινήσει από τη βάση του στο Βόρειο Πόλο, το έλκηθρό του πέταξε πάνω από την Ασία, το Ισραήλ, τη Λωρίδα της Γάζας, την Αφρική, την Ανταρκτική πριν κινηθεί στη Νότια Αμερική και κατευθυνθεί προς τις ΗΠΑ, μοιράζοντας κατά το πέρασμά του 100.000 δώρα το δευτερόλεπτο, σύμφωνα με την Στρατιωτική Διοίκηση Αεροδιαστημική Άμυνα των ΗΠΑ και του Καναδά (NORAD).

Δείτε ΕΔΩ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Αγιος Βασίλης

Η «παρακολούθηση» της πορείας του Άγιου Βασίλη σε όλον τον κόσμο από τη Norad είναι ένα έθιμο που ξεκίνησε σαν αστείο το 1955, όταν μια διαφήμιση των πολυκαταστημάτων Sears που δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα του Κολοράντο καλούσε τους αναγνώστες να τηλεφωνήσουν στον Άγιο Βασίλη.

Το τηλέφωνο που αναγραφόταν εκεί όμως ήταν, εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου, η απόρρητη γραμμή της Norad.

Μετά το πρώτο ξάφνιασμα, όταν ένα αγοράκι του τηλεφώνησε και τον ρώτησε αν ήταν ο Άγιος Βασίλης, ο αξιωματικός που είχε υπηρεσία στη Norad εκείνη την ημέρα, ο συνταγματάρχης Χάρι Σουπ, αποφάσισε να μην απογοητεύσει τα παιδιά. Έδωσε οδηγίες στους υφισταμένους του να ενημερώσουν τον κόσμο για την πορεία που ακολουθούσε ο Άγιος και μάλιστα τηλεφώνησε ο ίδιος σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό για να πει ότι είχε δει ένα «παράξενο» ιπτάμενο όχημα στον ουρανό.

Άλλη θετική είδηση: στη Σρι Λάνκα, στις φυλακές, διαβόητες για τον υπερπληθυσμό εγκλείστων, 1.004 κρατούμενοι έλαβαν προεδρική χάρη τα Χριστούγεννα.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

