Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ανακοίνωσε ότι ένα από τα σκάφη του, το Maersk Sentosa, ανέφερε ότι στοχοθετήθηκε από ιπτάμενο αντικείμενο στο βόρειο τμήμα του Κόλπου του Άντεν σήμερα.

Η Maersk δήλωσε στο Reuters δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος ούτε ζημιές στο πλοίο ή το φορτίο.

Εκπρόσωπος της εταιρίας, που εδρεύει στην Κοπεγχάγη, δήλωσε ότι το πλοίο είναι ένα από σκάφη του με σημαία ΗΠΑ που πραγματοποιούν πλόες για τη θυγατρική της Maersk Line, Limited.

Ο πλοίαρχος εμπορικού σκάφους ανέφερε έκρηξη κοντά στο πλοίο του, σε απόσταση περίπου 180 ναυτικών μιλίων (333 χλμ) ανατολικά της Νιστούν της Υεμένης, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση του βρετανικού φορέα για την ασφάλεια του θαλάσσιου εμπορίου (UKMTO).

Σύμφωνα με τον UKMTO, το σκάφος και το πλήρωμά του είναι ασφαλή.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, το Στενό Μπαμπ αλ-Μάντεμπ και τον Κόλπο του Άντεν από τον Νοέμβριο. Υποστηρίζουν ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.