Συνέντευξη Τύπου πριν από την αναχώρησή του από την 'Αγκυρα για την Ουάσινγκτον, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, παραχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως η Τουρκία είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες που συνεισφέρουν στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας πως «κάνουμε περισσότερα από το μερίδιο που μας αναλογεί όσον αφορά την κατανομή των βαρών. Με τις δυνατότητες και τις ικανότητες που έχουμε αναπτύξει στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, είμαστε μία από τις χώρες της ραχοκοκαλιάς του ΝΑΤΟ. Η σημασία που αποδίδουμε στη συμμαχία σε αυτή την περίοδο που οι απειλές διαφοροποιούνται και αυξάνονται είναι ξεκάθαρη».

Βασικά θέματα, στα οποία αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος, ήταν η στήριξη που ζητάει η Τουρκία στην αντιμετώπιση των κουρδικών οργανώσεων που δρουν κατά της Τουρκίας, το εμπάργκο στις εξαγωγές αμυντικού υλικού προς την Τουρκία από ορισμένες σύμμαχες χώρες, οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα και ο πόλεμος στην Ουκρανία

«Αναμένουμε συμμαχική αλληλεγγύη που σέβεται τις ευαισθησίες εθνικής ασφάλειας των συμμάχων» ανέφερε ο Ερντογάν, τονίζοντας: «Οι προσδοκίες μας από τη σύνοδο κορυφής είναι να επιτύχουμε αποτελέσματα που θα ενισχύσουν την αλληλεγγύη της συμμαχίας και το πνεύμα ενότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ευαισθησίες εθνικής ασφάλειας των συμμάχων. Είναι σημαντικό να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις που έχουμε λάβει σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την άρση των εμποδίων στο εμπόριο (προϊόντων) αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των συμμάχων».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του είπε: «Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας, θα επιστήσουμε την προσοχή στην αυξανόμενη απειλή της τρομοκρατίας στον κόσμο, ιδίως στη γειτονιά μας. Θα υπογραμμίσουμε την ανάγκη να αυξηθούν οι προσπάθειες του ΝΑΤΟ για τη διεξαγωγή ενός αποφασιστικού και ολοκληρωτικού αγώνα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων».

Για τον πόλεμο στη Γάζα ανέφερε ότι θα βάλει στην ατζέντα «τις συνεχιζόμενες σφαγές κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, όπου οι κοινές μας αξίες δοκιμάζονται για την ειλικρίνειά τους». Μπροστά σε αυτή τη σοβαρή κατάσταση, όπως είπε, «θα τονίσουμε ότι η διεθνής κοινότητα απέτυχε να σταματήσει το Ισραήλ και ότι η παγκόσμια συνείδηση δεν θα μπορέσει να πάρει μία ανάσα ανακούφισης έως ότου εγκαθιδρυθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Παλαιστίνη». Σημείωσε δε ότι «δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να πετύχουμε αυτό που θέλουμε και περιμένουμε με το ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «υπήρξαν σοβαρές συνομιλίες» για το Παλαιστινιακό στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα. «Έγιναν κάποια θετικά βήματα, αλλά τα βήματα αυτά δεν έχουν οριστικοποιηθεί από τότε. Παρακολουθούμε υπομονετικά τη διαδικασία. Ελπίζω ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα που περιμένουμε από εδώ σε σύντομο χρονικό διάστημα» συμπλήρωσε.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία είπε πως η 'Αγκυρα διατηρεί τη θέση αρχών ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να μετατραπεί σε μέρος του πολέμου. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε για τις εξελίξεις στην Ουκρανία: «Η δέσμευσή μας και η υποστήριξή μας προς την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας είναι γνωστή. Ενώ σχεδιάζουμε βήματα για την υποστήριξη της Ουκρανίας, διατηρούμε επίσης τη θέση αρχής μας ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να γίνει μέρος του πολέμου. Έχουμε δηλώσει από την πρώτη κιόλας μέρα ότι μια δίκαιη ειρήνη δεν έχει και δεν θα έχει χαμένους. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε αναλάβει εξαρχής τις ευθύνες μας, πρώτα για να διασφαλίσουμε την κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια για να ανοίξουμε τον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη, ειδικά με τη διαδικασία της Κωνσταντινούπολης. Κάθε μέρα που τα όπλα μιλούν, το αίμα χύνεται και οι ζωές χάνονται δείχνει ότι βρεθήκαμε στη σωστή πλευρά».

Για την εκλογή του Ολλανδού τέως πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε στη θέση του γενικού γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας για την εκλογή του «ήταν σε υψηλό επίπεδο» και σημείωσε ότι θα συναντηθεί με τον νεό γενικό γραμματέα στην Ουάσινγκτον, ο οποίος «είχε πει ότι θα επισκεφθεί την Τουρκία πριν αναλάβει τα καθήκοντά του». Εξέφρασα επίσης της ελπίδα ότι η Τουρκία θα συνεχίσει και με τον Μαρκ Ρούτε να συνεργάζεται «σε πολύ ειλικρινή ατμόσφαιρα», όπως και με τον προκάτοχό του Γενς Στόλτενμπεργκ.

Τέλος, ο Τούρκος πρόεδρος, προτού αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον, ανέφερε: «Οι διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιήσουμε στην Ουάσιγκτον θα συμβάλουν επίσης σημαντικά στον καθορισμό του νέου οράματος του ΝΑΤΟ για τη νότια περιοχή. Ο κόσμος του κυβερνοχώρου, η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και οι προκλήσεις που θέτουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα είναι επίσης στην ατζέντα μας. Η σύνοδος κορυφής στην Ουάσιγκτον θα καταγράψει για άλλη μια φορά το γεγονός ότι ο κεντρικός ρόλος για την ασφάλεια της ευρωατλαντικής περιοχής ανήκει στο ΝΑΤΟ».

Πηγή: skai.gr

