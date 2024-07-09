Η εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Λεπέν για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας της το 2022

Η προεκλογική εκστρατεία της Μαρίν Λεπέν το 2022 στη Γαλλία αποτελεί αντικείμενο έρευνας για παράνομη χρηματοδότηση, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας πληροφορία του τηλεοπτικού σταθμού BFMTV.

Έπειτα από προκαταρκτική έρευνα, άρχισε στις 2 Ιουλίου δικαστική έρευνα για δάνειο νομικού προσώπου σε υποψήφιο που διεξάγει προεκλογική εκστρατεία, αποδοχή από υποψήφιο σε προεκλογική εκστρατεία δανείου από νομικό πρόσωπο, υπεξαίρεση αγαθών από πρόσωπα που ασκούν δημόσιο λειτούργημα, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Η επιτροπή που είναι αρμόδια για να ελέγχει τις δαπάνες των υποψηφίων, οι οποίες έχουν ανώτατο όριο και ένα τμήμα τους καλύπτεται από το κράτος, είχε απευθυνθεί το 2023 στην εισαγγελία του Παρισιού.

Οι έρευνες, οι οποίες είχαν ανατεθεί στο οικονομικό τμήμα της δικαστικής αστυνομίας του Παρισιού, «συνεχίζονται συνεπώς πλέον υπό τη διεύθυνση δικαστικού», πρόσθεσε η εισαγγελία.

Καμιά λεπτομέρεια δεν δόθηκε αναφορικά με τη φύση των υποψιών.

Η Μαρίν Λεπέν είχε επενδύσει σχεδόν 11,5 εκατομμύρια ευρώ στην εκστρατεία της για τις προεδρικές εκλογές του 2022. Είχε ηττηθεί στο δεύτερο γύρο από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Η Λεπέν, η οποία επανεξελέγη βουλευτής από τον πρώτο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στις 30 Ιουνίου στην εκλογική περιφέρειά της του Ενέν-Μπομόν στη βόρεια Γαλλία, πρόκειται εξάλλου να δικαστεί μαζί με άλλα 24 πρόσωπα και το κόμμα της, τον Εθνικό Συναγερμό (RN), από τις 30 Σεπτεμβρίου για υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κεφαλαίων σχετικά με τις αμοιβές βοηθών των ευρωβουλευτών από το 2004 ως το 2016.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.