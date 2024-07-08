Χούθι: Στρατιωτική επιχείρηση με την «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» στην Εϊλάτ

Η υεμενίτικη οργάνωση Χούθι ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε κοινή στρατιωτική επιχείρηση με την «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», εξαπολύοντας drones με στόχο την ισραηλινή πόλη-λιμάνι Εϊλάτ.

Ο ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, δήλωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ενδέχεται να φέρουν τις συνομιλίες για μια κατάπαυση του πυρός πίσω στην αφετηρία, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο Telegram.

Σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με μεσολαβητές για την επίτευξη μιας συμφωνίας εκεχειρίας, ο Χανίγια είπε ότι θεωρεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και το Ισραήλ πλήρως υπεύθυνους για την πιθανή κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, είπε η Χαμάς.

Λίγο νωρίτερα σήμερα η Χαμάς κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι θέτει εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για μια κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας εν μέσω των εν εξελίξει συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

