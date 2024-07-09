DW: 75 χρόνια ΝΑΤΟ σε κλίμα αβεβαιότητας και προκλήσεων

Τέσσερις μήνες πριν από τις αμερικανικές εκλογές, στις ΗΠΑ αμφισβητείται πλέον ανοιχτά η καταλληλόλητα του προέδρου Τζο Μπάιντεν ως υποψηφίου για την προεδρία. Στη Γαλλία το εκλογικό αποτέλεσμα προμηνύει δυστοκία στη δημιουργία σταθερής κυβέρνησης, στη Βρετανία βρισκόμαστε σε αναμονή δείγματος γραφής της νέας κυβέρνησης των Εργατικών, και στη Γερμανία ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους διασφάλισε μόλις 1,2 δις ευρώ από τον προϋπολογισμό για το 2025, από τα 6,5 έως 7 δις που ζήτησε για εξοπλιστικά προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες.



Ο Ίαν Μπρεζίνσκι, πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για την Ευρώπη και την πολιτική του ΝΑΤΟ , δηλώνει στο Associated Press ενόψει της Συνόδου Κορυφής: «Η Σύνοδος Κορυφής δεν θα είναι εορταστική. Θα είναι μια Σύνοδος σε περίοδο προκλήσεων. Στην Ουκρανία οι Ρώσοι προχωρούν με την, μικρής κλίμακας, κατάληψη εδαφών, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στη Μέση Ανατολή η βία δεν αποκλείεται να κλιμακωθεί. Και η Κίνα αυξάνει την επιθετικότητά της στον Ινδοειρηνικό. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλαίσιο για πολύ σοβαρές συζητήσεις εντός της Συμμαχίας».

Στην Ουκρανία κρίνεται η αξιοπιστία της Συμμαχίας

Ο Τζέιμς Γκολντγκάιερ, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, κάνει λόγο για Σύνοδο Κορυφής σε χαλεπούς καιρούς: «Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ λαμβάνει χώρα σε κλίμα αβεβαιότητας. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία το πρόβλημα. Ο Τζο Μπάιντεν δεν τα πήγε καλά στην τηλεμαχία με τον Τραμπ. Έδειχνε εξασθενημένος. Εξ ου και οι φωνές που ζητούν την αποχώρησή του από την κούρσα για την προεδρία. Θα προσπαθήσει να εμφανιστεί ως ο ικανός και αποτελεσματικός ηγέτης που ήταν όταν ανέλαβε καθήκοντα το 2021. Είναι ωστόσο πολιτικά αποδυναμωμένος μετά την εμφάνισή του στο ντιμπέιτ».



Ο πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Ίαν Μπρεζίνσκι εκτιμά πάντως ότι η επιτυχία του ΝΑΤΟ στο μέλλον θα εξαρτηθεί από το πόσο αποτελεσματικά η Συμμαχία θα υποστηρίζει την Ουκρανία: «Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι χώρες-μέλη θα λάβουν απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την αποτρεπτική αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και τα επόμενα 75 χρόνια. Το βασικό ζήτημα είναι τι θα πράξει και τι όχι η Συμμαχία, για να βοηθήσει το Κίεβο να ανατρέψει τα ρωσικά σχέδια για κατάληψη της Ουκρανίας, και μάλιστα με τους όρους της Συμμαχίας και του Κιέβου».



DPA, Associated Press

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.