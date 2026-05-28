«Ρυθμίστε ή σας βγάζουμε στα μανταλάκια»: Τελεσίγραφο από ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ στους μεγαλοοφειλέτες

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Όπως και πέρυσι, στις 30 Ιουνίου η ΑΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ αναμένεται να δημοσιεύσουν τις …λίστες της ντροπής, με τα ονόματα δηλαδή όσων χρωστούν περισσότερα από 150.000 ευρώ.



Σύμφωνα με το με το Γενικό Έγγραφο 1094233/26.05.2026 από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, 21 ημέρες πριν την ανάρτηση των 2 ξεχωριστών λιστών – μία για τα φυσικά πρόσωπα και μια για τις επιχειρήσεις –, δηλαδή στις 9 Ιουνίου, θα αποσταλεί στους οφειλέτες και του e-ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ ένα τελεσίγραφο. Τελεσίγραφο που θα τους ενημερώνει ότι έχουν στη διάθεση τους 15 ημέρες, έως τις 24 Ιουνίου το αργότερο, για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους η ακόμη καλύτερα να τις εξοφλήσουν. Ειδάλλως στις 30 Ιουνίου τα στοιχεία τους «θα κρεμαστούν στα μανταλάκια». Το τελεσίγραφο θα αποσταλεί προς τους οφειλέτες με e-mail στη γραμματοθυρίδα τους στο TAXISNET, είτε οφείλουν μόνο στο Δημόσιο, είτε οφείλουν μόνο στον e-ΕΦΚΑ, είτε οφείλουν και στους δύο φορείς.



Παρά το έγγραφο του ΚΕΑΟ, υπάρχουν σκέψεις να δοθεί μια μικρή παράταση στις παραπάνω ημερομηνίες καθώς μέχρι τα μέσα Ιουνίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που περιέχει και τις ρυθμίσεις για τις 72 δόσεις, την άρση κατασχέσεων λογαριασμών και τη μείωση του ορίου χρεών για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό.



Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η λίστα των οφειλετών προς την ΑΑΔΕ αριθμεί λίγο περισσότερους από 30.000 ευρώ. Οι αντίστοιχοι οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ είναι λίγο περισσότεροι από 40.000 ευρώ. Ο λόγος γίνεται για οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω του ενός έτους, οφειλές δηλαδή οι οποίες ανάγονται σε χρονική περίοδο προγενέστερη του δωδεκάμηνου που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης.

Ειδικά για τον e-ΕΦΚΑ που υπάρχουν και πιο αναλυτικά στοιχεία, στα τέλη Μαρτίου αυτοί που χρωστούσαν άνω των 150.000 ευρώ ήταν 39.975, μόλις το 1,9% του συνόλου.

Οφείλουν όμως συνολικά 23,4 δισ. ευρώ - μέση οφειλή 586.706 ευρώ - που είναι το 45,2% των συνολικών χρεών.

Ανάλογα είναι τα νούμερα και για τις οφειλές στην ΑΑΔΕ, με πολύ μεγαλύτερη μάλιστα συγκέντρωση οφειλών που ξεπερνά το 85%.



Στη λίστα των «στιγματισμένων», εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία που θα αναγράφονται θα είναι ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η βασική οφειλή και τα συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα θα αναγράφονται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α. και το μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.



Εκτός λίστας και με βάση το ισχύον πλαίσιο, θα μείνουν οι εξής οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα κριτήρια ύψους και παλαιότητας:

οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Πάντως ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή ακόμη και διαγραφής των στοιχείων είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα του οφειλέτη.



Ενδεικτικές περιπτώσεις συνδρομής των προϋποθέσεων περί διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων είναι:

η υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και η τήρηση των όρων αυτής,

η καταβολή του απαιτούμενου ποσού για την μείωση της οφειλής από κύρια εισφορά τουλάχιστον στο ύψος των 150.000€

η καταβολή του απαιτούμενου ποσού για την μείωση της καθυστέρησης καταβολής τουλάχιστον στο τρέχον δωδεκάμηνο,

η διαγραφή της οφειλής από οποιαδήποτε αιτία

Η διαδικασία της δημοσιοποίησης των στοιχείων ξεκίνησε το 2017. Πάγωσε το 2020 λόγω της πανδημίας και επανεκκίνησε το 2023.

Πηγή: skai.gr

