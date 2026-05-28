Όνειρα υπό εξέταση

Δεν είναι τεμπέληδες. Δεν είναι «κακομαθημένοι». Δεν είναι μια γενιά που φοβάται την προσπάθεια ή την ευθύνη. Είναι παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ασταμάτητα, έναν κόσμο όπου η αβεβαιότητα έγινε σχεδόν καθημερινή συνθήκη. Και τώρα, λίγο πριν τις Πανελλήνιες, καλούνται να χωρέσουν τα όνειρα, τις αγωνίες και τις προσδοκίες μιας ολόκληρης ζωής μέσα σε λίγες κόλλες χαρτί.

Αυτές τις ημέρες, σε χιλιάδες σπίτια, το φως ενός παιδικού γραφείου μένει αναμμένο μέχρι αργά. Βιβλία ανοιχτά, σημειώσεις σκορπισμένες, μάτια κουρασμένα από την επανάληψη και την αϋπνία. Και κάπου ανάμεσα σε τύπους, ημερομηνίες και ασκήσεις, υπάρχουν παιδιά που προσπαθούν να διαχειριστούν κάτι πολύ μεγαλύτερο από την ύλη: τον φόβο μήπως δεν τα καταφέρουν.

Γιατί οι Πανελλήνιες στην Ελλάδα δεν είναι ποτέ απλώς εξετάσεις. Είναι μια βαθιά συναισθηματική δοκιμασία. Ένα σημείο όπου πολλά παιδιά αισθάνονται ότι κρίνονται συνολικά, η αξία τους, οι δυνατότητές τους, το μέλλον τους. Σαν να πρέπει στα δεκαεπτά τους να αποδείξουν ότι αξίζουν μια θέση στον κόσμο.

Και αυτό το βάρος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο μέσα σε μια εποχή όπου τίποτα δεν μοιάζει πραγματικά σταθερό.

Τα παιδιά του σήμερα μεγάλωσαν βλέποντας οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, κοινωνικές αλλαγές και μια αγορά εργασίας που μεταβάλλεται διαρκώς. Άκουσαν από νωρίς ότι πρέπει να ξεχωρίσουν, να αποκτήσουν δεξιότητες, να εξελίσσονται συνεχώς για να μπορέσουν κάποτε να νιώσουν ασφαλείς. Έμαθαν να λειτουργούν με την αίσθηση ότι πρέπει πάντα να αποδεικνύουν κάτι.

Και το έκαναν.

Είναι ίσως η πιο μορφωμένη, πιο ενημερωμένη και πιο προσαρμοστική γενιά μέχρι σήμερα. Μια γενιά που έμαθε να κινείται γρήγορα, να αντέχει την πίεση, να προσαρμόζεται σε κάθε αλλαγή. Όμως πίσω από αυτή τη διαρκή προσπάθεια, κρύβεται συχνά μια σιωπηλή εξάντληση.

Γιατί το άγχος έχει αρχίσει να μοιάζει φυσιολογικό. Το ξενύχτι θεωρείται σχεδόν απαραίτητο. Η ψυχική κόπωση βαφτίζεται «φιλοδοξία». Η πίεση αντιμετωπίζεται σαν αναπόφευκτο κομμάτι της επιτυχίας. Και κάπως έτσι, πολλά παιδιά μαθαίνουν από πολύ νωρίς να συνδέουν την αξία τους με την απόδοσή τους.

Αργότερα, το ίδιο μοτίβο τα ακολουθεί και στην επαγγελματική ζωή. Η ανάγκη να είναι συνεχώς διαθέσιμοι, παραγωγικοί και «αρκετοί» μοιάζει να μην σταματά ποτέ. Όμως καμία πραγματική εξέλιξη, ούτε εκπαιδευτική ούτε επαγγελματική, δεν μπορεί να χτιστεί πάνω στη μόνιμη εξάντληση.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγαλύτερη ευθύνη των ενηλίκων. Της οικογένειας. Της εκπαίδευσης. Των οργανισμών και των επιχειρήσεων που αργότερα θα υποδεχτούν αυτούς τους νέους ανθρώπους στον επαγγελματικό κόσμο.

Γιατί οι νέες γενιές δεν χρειάζονται μόνο στόχους και απαιτήσεις. Χρειάζονται και χώρους όπου θα μπορούν να αναπνέουν. Χρειάζονται ανθρώπους που να τους θυμίζουν ότι ένας βαθμός δεν καθορίζει την αξία τους. Ότι μια αποτυχία δεν ακυρώνει τις δυνατότητές τους. Ότι το μέλλον δεν χτίζεται σε μία ημέρα ούτε κρίνεται αποκλειστικά από μία εξέταση.

Οι οργανισμοί που θα ξεχωρίσουν πραγματικά τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι μόνο εκείνοι που αναζητούν υψηλές επιδόσεις, αλλά εκείνοι που θα κατανοούν βαθύτερα τον άνθρωπο πίσω από την επίδοση. Εκείνοι που θα δημιουργούν περιβάλλοντα εμπιστοσύνης, εξέλιξης και ψυχολογικής ασφάλειας.

Η ζωή δεν είναι ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια πορεία εξέλιξης, αντοχής και επαναπροσδιορισμού. Καμία γενιά δεν μπορεί να ανθίσει πραγματικά όταν μεγαλώνει πιστεύοντας ότι πρέπει πρώτα να αποδείξει την αξία της για να της επιτραπεί να ονειρευτεί.

* Ο Νικόλαος - Θεολόγος Παπαδόπουλος είναι Εκπαιδευτικός, Learning & Development Specialist