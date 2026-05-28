Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσαν κοντά στα 98 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη, ανακτώντας κάποιες απώλειες από την προηγούμενη ημέρα, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρέμειναν σε αδιέξοδο σχετικά με πολλά βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι αναφορές για νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν τροφοδότησαν επίσης φόβους για περαιτέρω διαταραχές στην εμπορική ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ. Μεταξύ των κύριων εμποδίων είναι οι απαιτήσεις της Τεχεράνης να διατηρήσει τον έλεγχο του Στενού και το πυρηνικό της πρόγραμμα, σημειώνει το Trading Economics.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επανέλαβε επίσης ότι η Ουάσινγκτον δεν θα δεχτεί αυτό που χαρακτήρισε ως κακή συμφωνία, ενώ απέρριψε οποιαδήποτε άρση των κυρώσεων παρά τις εκκλήσεις του Ιράν για τερματισμό των επιθέσεων και οικονομικές παραχωρήσεις.

Παρόλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση εν μέσω προσδοκιών ότι και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν τελικά να εξασφαλίσουν μια ειρηνευτική συμφωνία και να ανοίξουν ξανά το Στενό του Ορμούζ.

To Brent (συμβόλαιο Ιουλίου) διαπραγματεύεται στα 97,91 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 3,85% (07:00 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό WTI (συμβόλαιο Ιουλίου) στα 92,21 δολάρια κινούμενο ανοδικά κατά 3,98% .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.