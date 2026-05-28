«Καρφιά» για Τσίπρα και εκλογικά διλήμματα

Της Δώρας Αντωνίου

Ένα καθαρό πεδίο διατύπωσης διλημμάτων διαμορφώνεται για την κυβέρνηση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ίδρυσης νέων κομμάτων - εκκρεμεί η αποσαφήνιση των προθέσεων του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε χθες σχετικά με το νέο πολιτικό τοπίο και έθεσε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής με την οποία θα πορευθεί η πλειοψηφία μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, έβαλε στο «κάδρο» της πολιτικής στόχευσής του τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται ως πολιτικός αντίπαλος. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε, βεβαίως, ότι «ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2023. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα».

Αξιολόγησε, δε, τις πρώτες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, όσον αφορά τον νέο πολιτικό φορέα «μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον». Η αναφορά έχει να κάνει και με το όνομα που επέλεξε ο κ. Τσίπρας για το νέο κόμμα, καθώς στο επιτελείο του Μαξίμου θεωρούν ότι παραπέμπει ευθέως στο παρελθόν και μπορεί να προκαλέσει ακόμα και αρνητικούς, εμφυλιοπολεμικούς συνειρμούς.

Το αφήγημα

Από το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου περιγράφουν ένα δίπολο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί το αφήγημα της κυβέρνησης: από τη μια ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει να απευθύνεται προς τους πολίτες κάνοντας διαρκώς απολογισμούς πεπραγμένων με επίκεντρο τη φράση «το είπαμε, το κάναμε» και παράλληλα θα προβάλλει όσα η ΝΔ υπόσχεται ότι θα πραγματοποιήσει εάν κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Στο επίκεντρο θα τεθεί, επίσης, το στοίχημα της σταθερότητας, με δεδομένες τις προκλήσεις της δύσκολης συγκυρίας. Το αφήγημα θα συμπληρώνεται με αναφορές στο κατακερματισμένο τοπίο της αντιπολίτευσης, στα πολλά κόμματα και στην αξιολόγηση ότι από την πλευρά τους δεν υπάρχει πολιτική πρόταση, απλώς κενή συνθηματολογία για πτώση της κυβέρνησης.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του Μαξίμου βρίσκεται, παράλληλα, η ανάδειξη της πρώτης Κυριακής των εκλογών ως κρίσιμης. Στόχος είναι να αποτραπεί η λογική «χαλαρής» ψήφου από ψηφοφόρους που θα θεωρήσουν ότι μπορούν την πρώτη Κυριακή να στείλουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας και τη δεύτερη Κυριακή να επαναξιολογήσουν τη στάση τους. Με δεδομένο, όμως, ότι μια τέτοια εκλογική συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει περιπλοκές, επιδιώκεται να αποτραπεί. Η πιο σοβαρή απειλή από την επικράτηση της λογικής «χαλαρής» ψήφου είναι να μην καταφέρει το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώσει την πρώτη Κυριακή ποσοστό μεγαλύτερο του 25% και να χάσει το μπόνους εδρών. Πέραν αυτού, ένα υψηλό ποσοστό την πρώτη Κυριακή μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα συσπειρωτικά για τους ψηφοφόρους του πρώτου στις επαναληπτικές εκλογές και να αυξήσει την αποσυσπείρωση των μικρότερων κομμάτων, από απογοητευμένους για το αποτέλεσμα ψηφοφόρους τους. Αυτό αποτυπώθηκε και στις διπλές εκλογές του 2023.

Μια ματιά στα αποτελέσματα της χθεσινής δημοσκόπησης της RealPolls που δημοσιεύθηκε στο protagon.gr, δείχνει γιατί μεταξύ των συνεργατών του κ. Μητσοτάκη υπάρχουν αρκετοί που προτιμούν τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλο και θα ήθελαν να τον δουν στη δεύτερη θέση. Στο υποθετικό σενάριο που την πρώτη Κυριακή θα είναι πρώτη η Ν.Δ. και δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τη δεύτερη Κυριακή η ΝΔ εμφανίζεται να συγκεντρώνει ποσοστό 33,54% έναντι 27,33%. Αν είναι δεύτερο κόμμα το κόμμα Τσίπρα, τη δεύτερη Κυριακή η ΝΔ εμφανίζεται να συγκεντρώνει 37,02% και να αγγίζει την αυτοδυναμία, έναντι 31,93% του κόμματος Τσίπρα. Φαίνεται, δηλαδή, ότι λειτουργεί περισσότερο πολωτικά και συσπειρωτικά για τη ΝΔ ο Αλέξης Τσίπρας ως κεντρικός αντίπαλος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε χθες και στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο επίσης τοποθέτησε σε μια «θολή» αντιπολίτευση, λέγοντας ότι δεν έχει ακούσει συγκεκριμένες θέσεις από την πλευρά της κ. Καρυστιανού για μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η υγείας και η καθημερινότητα των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.