Η Βόρεια Κορέα απελαύνει τον Αμερικανό στρατιώτη που πέρασε παράνομα τα σύνορα Κόσμος 14:10, 27.09.2023

Η Πιονγκγιάνγκ θα τον απελάσει έχοντας ολοκληρώσει την έρευνά της για την «παράνομη» είσοδο του Κινγκ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων