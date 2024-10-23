Χεζμπολάχ: Επιβεβαίωσε τον θάνατο του Χασέμ Σαφιεντίν

Ο Χασέμ Σαφιεντίν, ο κορυφαίος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ που αναμενόταν να διαδεχθεί τον δολοφονηθέντα Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση, επιβεβαίωσε η οργάνωση την Τετάρτη. «Ο Σεβασμιώτατος κ. Χασέμ Σαφιεντίν ήταν μάρτυρας στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ» τονίζεται στην ανακοίνωση.



Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι ο Σαφιεντίν σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.



Σύμφωνα με το Reuters, ο Σαφιεντίν διοικούσε τη Χεζμπολάχ μαζί με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα της Ναΐμ Κασάν μετά τη δολοφονία του Νασράλα, και αναμενόταν να εκλεγεί επίσημα ως επόμενος γενικός γραμματέας της, αν και δεν είχε γίνει επίσημη ανακοίνωση.



Συγγενής του Νασράλα, ο Σαφιεντίν είχε συμμετάσχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο Τζιχάντ της ομάδας - το όργανο που είναι υπεύθυνο για τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Ήταν επίσης επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της, επιβλέποντας τις οικονομικές και διοικητικές υποθέσεις της Χεζμπολάχ.



Σύμφωνα με το Reuters, ο Σαφιεντίν ανέλαβε εξέχοντα ρόλο μιλώντας εξ ονόματος της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών με το Ισραήλ που τελικά οδήγησαν στο θάνατό του, μιλώντας σε κηδείες και άλλες εκδηλώσεις στις οποίες ο Νασράλα δεν μπορούσε να παρευρεθεί εδώ και καιρό για λόγους ασφαλείας.



Η δολοφονία του διαβρώνει περαιτέρω τη λειτουργία της Χεζμπολάχ, ενώ οι Ισραηλινοί χτυπούν την κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου και τα νότια προάστια της Βηρυτού -όλα προπύργια της Χεζμπολάχ- και οι μαχητές της οργάνωσης προσπαθούν να απωθήσουν τις ισραηλινές χερσαίες εισβολές.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την Τρίτη την εξόντωση του επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Χεζμπολάχ.

Σε σχετική ανακοίνωσής τους την Τρίτη οι IDF επιβεβαίωσαν τόσο την εξόντωση του Σαφιεντίν όσο και αυτή του Αλί Χουσείν Χασίμα, Διοικητή του Αρχηγείου Πληροφοριών της Χεζμπολάχ αλλά και επιπρόσθετων διοικητών της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.