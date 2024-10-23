Βρετανία: Ο Τραμπ κατηγορεί το Εργατικό Κόμμα για παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Εργατικό Κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου ότι επιχειρεί να παρέμβει στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ της 5ης Νοεμβρίου.



Το επιτελείο του Τραμπ κατέθεσε την Τρίτη επίσημη καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή, κατηγορώντας το Εργατικό Κόμμα ότι έστειλε μέλη του στις ΗΠΑ για να συνδράμουν στην προεκλογική της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, της υποψήφιας των Δημοκρατικών για την προεδρία.

Πηγή: skai.gr

Η νομική ομάδα ανέφερε μια, διαγραμμένη πλέον, ανάρτηση στο LinkedIn από τη Σοφία Πατέλ, επικεφαλής επιχειρήσεων των Εργατικών, η οποία καλούσε εθελοντές να υποστηρίξουν την εκστρατεία της Χάρις, υποστηρίζοντας ότι σχεδόν 100 μέλη του Κόμματος είχαν ήδη δεσμευτεί να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για αυτόν τον σκοπό. «[Εμείς] θα τακτοποιήσουμε τη στέγασή σας», ανέφερε δε η ανάρτηση.Το στρατόπεδο του Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Εργατικό Κόμμα παρείχε «παράνομη συνεισφορά και ξένη βοήθεια και εκστρατεία» για να βοηθήσει τον Χάρις, παραβιάζοντας τους νόμους για τη χρηματοδότηση μιας εκστρατείας στις ΗΠΑ.Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθοδόν για τη σύνοδο κορυφής της Κοινοπολιτείας στα νησιά Σαμόα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιχείρησε να κατευνάσει τις ανησυχίες ότι η καταγγελία θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις Βρετανίας-ΗΠΑ εάν ο Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.«Πέρασα χρόνο στη Νέα Υόρκη με τον πρόεδρο Τραμπ, είχα δείπνο μαζί του και δημιουργήσαμε μια καλή σχέση», σημείωσε ο Στάρμερ. «Είχαμε μια καλή, εποικοδομητική συζήτηση και ως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, θα συνεργαστώ με όποιον εκλέξει ο αμερικανικός λαός ως πρόεδρό του».Ο Στάρμερ είπε ότι τα μέλη του κόμματος που προσφέρθηκαν εθελοντικά στην εκστρατεία του Χάρις το έκαναν χωρίς επίσημη ιδιότητα.«Το κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους, μένουν με άλλους εθελοντές εκεί», είπε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.