ΙDF: Επιβεβαιώνουν την εξόντωση του Χασέμ Σαφιεντίν

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την εξόντωση του Χασέμ Σαφιεντίν, επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Χεζμπολάχ.

Σε σχετική ανακοίνωση οι IDF επιβεβαίωσαν τόσο την εξόντωση του Σαφιεντίν όσο και αυτή του Αλί Χουσείν Χασίμα, Διοικητή του Αρχηγείου Πληροφοριών της Χεζμπολάχ αλλά και επιπρόσθετων διοικητών της Χεζμπολάχ.

«Οι τρομοκράτες εξοντώθηκαν σε επίθεση που διεξήχθη πριν από περίπου τρεις εβδομάδες στην περιοχή Dahieh, ένα βασικό προπύργιο των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», τονίζει η ανακοίνωση η οποία προσθέτει πως ο στρατός πραγματοποίησε ένα χτύπημα ακριβείας στο κύριο αρχηγείο πληροφοριών της οργάνωσης που λειτουργούσε στα υπόγεια του αστικού ιστού.

Ο Σαφιεντίν, επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ, φερόταν ως ο επικρατέστερος διάδοχος του Νασράλα στην ηγεσία του φιλοϊρανικού κινήματος του Λιβάνου.

Ως επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ, ο Σαφιεντίν επέβλεπε τις πολιτικές υποθέσεις της Χεζμπολάχ.

Συμμετείχε επίσης στο Συμβούλιο της Τζιχάντ, το οποίο διαχειρίζεται τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της οργάνωσης.



Ο Σαφιεντίν ήταν ξάδερφος του Νασράλα και, όπως και αυτός, ένας κληρικός που φορούσε το μαύρο τουρμπάνι που υποδηλώνει την καταγωγή από τον προφήτη Μωάμεθ.



Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τον χαρακτήρισε τρομοκράτη το 2017.

Τον Ιούνιο απείλησε με μεγάλη κλιμάκωση κατά του Ισραήλ μετά τη δολοφονία ενός άλλου διοικητή της Χεζμπολάχ. «Ας ετοιμαστεί (ο εχθρός) να κλάψει και να θρηνήσει», είχε αναφέρει στην κηδεία.



Οι δημόσιες δηλώσεις του Σαφιεντίν συχνά αντικατόπριζαν τη μαχητική στάση της Χεζμπολάχ και την ευθυγράμμισή της με την παλαιστινιακή υπόθεση.



Ο Νασράλα «άρχισε να του αναθέτει θέσεις ειδικά για τις ικανότητές του σε μια σειρά διαφορετικών συμβουλίων εντός της Χεζμπολάχ. Μερικά από αυτά πιο μακριά από την επικαιρότητα από άλλα. Τον έβαλαν να βγει και να μιλήσει» σχολίασε ο Φίλιπ Σμιθ, αναλυτής που μελετά τις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη σιιτικές πολιτοφυλακές.



Οι οικογενειακοί δεσμοί του Σαφιεντίν, η φυσική ομοιότητα με τον Νασράλα, και η θρησκευτική του θέση ως απόγονος του Μωάμεθ θα μετρούσαν όλα υπέρ του.



Έχει επίσης ασκήσει έντονη κριτική στις ΗΠΑ για την πολιτική τους αναφέρει η Jerusalem Post. Σε απάντηση στην αμερικανική πίεση στη Χεζμπολάχ, δήλωσε το 2017: «Αυτή η διανοητικά ανάπηρη, τρελή κυβέρνηση των ΗΠΑ με επικεφαλής τον Τραμπ δεν θα μπορέσει να βλάψει την αντίσταση», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες απλώς θα ενισχύσουν την αποφασιστικότητα της Χεζμπολάχ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.