O ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι «εξουδετέρωσε» τον Χασέμ Σαφιεντίν, ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ο διάδοχος του Χασάν Νασράλα στην ηγεσία της Χεζμπολάχ, με πλήγμα που εξαπέλυσε στη Βηρυτό στις αρχές Οκτωβρίου.

Το ίδιο το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα είχε ανακοινώσει ότι «έχασε» την επαφή με τον Σαφιεντίν έπειτα από ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό στις 4 Οκτωβρίου. Ο στρατός του Ισραήλ είχε επισημάνει τότε ότι πιστεύει πως εξουδετέρωσε τον Σαφιεντίν, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει επισήμως τον θάνατό του.

Διοικούσε τη Χεζμπολάχ μαζί με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του κινήματος, τον Νάιμ Κάσεμ, μετά τη δολοφονία του Νασράλα από το Ισραήλ στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ο Σαφιεντίν – που ήταν εξάδελφος του Νασράλα-- συμμετείχε στο συμβούλιο του τζιχάντ του σιιτικού λιβανέζικου κινήματος, το όργανο που είναι αρμόδιο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ. Ήταν επίσης επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου, το οποίο επιβλέπει τις οικονομικές και διοικητικές υποθέσεις του κινήματος.

Αν και δεν ήταν τόσο γνωστός στους Ισραηλινούς όσο ο Νασράλα, ο Σαφιεντίν θεωρούνταν από το Ισραήλ σημαντικός στόχος.

Ο Σαφιεντίν είχε αναλάβει εξέχοντα ρόλο μιλώντας εκ μέρους της Χεζμπολάχ, μετά το ξέσπασμα των συγκρούσεων με το Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο, μιλώντας σε κηδείες και άλλες εκδηλώσεις τις οποίες ο Νασράλα απέφευγε επί χρόνια για λόγους ασφαλείας.

Ήταν το πρώτο στέλεχος της Χεζμπολάχ που μίλησε δημοσίως μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του οποίου η Χεζμπολάχ εμπλέκεται σε μια παράλληλη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Μία ημέρα μετά την επίθεση της Χαμάς και την ώρα που παρατηρητές σε όλη τη Μέση Ανατολή ανέμεναν να δουν τι θα κάνει η Χεζμπολάχ για να βοηθήσει την παλαιστινιακή οργάνωση, ο Σαφιεντίν δήλωσε σε συγκέντρωση στα νότια προάστια της Βηρυτού ότι “τα όπλα και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας”.

«Ό,τι έχουμε είναι μαζί σας», τόνισε.

Όπως και ο Νασράλα, ο ηλικίας περίπου 60 ετών Σαφιεντίν φορά το μαύρο τουρμπάνι το οποίο δηλώνει τη θέση του ως «σαφιέντ», απόγονου του προφήτη Μωάμεθ, ενώ φυσιογνωμικά μοιάζει πολύ με τον εξάδελφό του.

Καταγόταν από εξέχουσα λιβανέζικη σιιτική οικογένεια και γεννήθηκε στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο Σαφιεντίν σπούδασε σε θρησκευτική σχολή στην ιρανική πόλη Κομ προτού επιστρέψει στον Λίβανο τη δεκαετία του 1990 για να αναλάβει σημαντική θέση στη Χεζμπολάχ.

Διατηρούσε στενές επαφές με τους υποστηρικτές της Χεζμπολάχ στο Ιράν.

Ο γιος του Ρίντα είναι παντρεμένος με την κόρη του εκλιπόντα Ιρανού στρατηγού Κάσεμ Σολεϊμανί, επικεφαλής της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανικό πλήγμα με drone στη Βαγδάτη το 2020.

Ο αδελφός του Αμπντουλά είναι εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ στην Τεχεράνη.

Κάποιοι συνέκριναν τον ρόλο του Σαφιεντίν ως επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ με αυτόν ενός πρωθυπουργού. Ήταν αρμόδιος για σειρά θεσμών του κινήματος, αρμόδιων για την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, την ανοικοδόμηση και άλλες δραστηριότητες.

Ο Σαφιεντίν ηγήθηκε των προσπαθειών να ανοικοδομηθούν τα νότια προάστια της Βηρυτού μετά τον πόλεμο του 2006 μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, όταν ολόκληρες περιοχές είχαν ισοπεδωθεί από τα ισραηλινά πλήγματα.

Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον είχε χαρακτηρίσει παγκόσμιο τρομοκράτη το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.