Τρομοκρατική επίθεση με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της TAI-Turkish Aerospace Industries Inc. στην περιοχή Καχραμανκαζάν της Άγκυρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε μπροστά από τις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Joint Stock Partnership (TUSAŞ) ενώ αμέσως μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας.

Βίντεο απαθανατίζει τη στιγμή της έκρηξης:

Footage from the Explosion and Gunfire at the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/uZKJ3GpqFV — USA Journalist (@USA__Journalist) October 23, 2024

