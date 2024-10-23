Οι IDF ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι έξι δημοσιογράφοι που εργάζονταν ενεργά για το Al Jazeera ήταν μέλη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ).

Οι IDF ανακοινώνουν ότι λόγω πληροφοριών που ανακτήθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, μπορούν να αποκαλύψουν ότι οι Anas Al-Sharif, Ala' Salama, Hossam Shbat, Ashraf Al-Sarraj, Ismail Abu Amr και Talal Al-Aruki είναι όλοι συνδεδεμένοι με τις στρατιωτικές πτέρυγες είτε της Χαμάς είτε της PIJ.

Ο Ισμαήλ Αμπού Αμρ τραυματίστηκε πριν από αρκετούς μήνες στη Γάζα από επίθεση του Ισραηλινού Στρατού. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, το Al Jazeera αρνήθηκε την ένταξη του στη Χαμάς. Έγγραφα που ανακτήθηκαν από τους IDF έδειξαν ότι αυτό ήταν αναληθές.

Μερικά από τα έγγραφα περιλαμβάνουν πίνακες προσωπικού, μαθήματα εκπαίδευσης τρομοκρατών, τηλεφωνικούς καταλόγους και έγγραφα μισθοδοσίας για τρομοκράτες.

Το Al Jazeera είχε εργαζόμενους ενεργούς τρομοκράτες

Ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι αυτό «αποδεικνύει αναμφίβολα ότι λειτουργούν ως στρατιωτικοί τρομοκράτες των τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είπαν, επίσης, ότι αυτά τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι το Al Jazeera τους χρησιμοποίησε ταυτόχρονα.

Οι εκτεθειμένοι δημοσιογράφοι αποτελούν μέρος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς που λειτουργεί ως η εμπροσθοφυλακή του προπαγανδιστικού πολέμου της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.