Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του γραφείου Τύπου του κινήματος Μοχάμαντ Αφίφ, που σκοτώθηκε σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Βηρυτού.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου από την πλευρά του τόνισε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πλήγμα στη συνοικία Ρας αλ-Νάμπαα στην καρδιά της Βηρυτού, όπου σκοτώθηκε ο Αφίφ.

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στη Ρας αλ-Νάμπα άφησε τέσσερις νεκρούς, ανάμεσά τους μια γυναίκα, και 14 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά», ανέφερε το υπουργείο σε νεότερο απολογισμό.

