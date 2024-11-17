Περισσότεροι από χίλιοι υποστηρικτές της εξόριστης ρωσικής αντιπολίτευσης, με επικεφαλής μεταξύ άλλων τη Γιούλια Ναβάλναγια - σύζυγος του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι - πραγματοποίησαν σήμερα πορεία στο Βερολίνο κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και κατά του πολέμου στην Ουκρανία, μια κινητοποίηση με περιορισμένη συμμετοχή που είχε στόχο να δώσει νέα πνοή στο αποδυναμωμένο κίνημα των αντιπάλων του Κρεμλίνου.

Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη συγκέντρωση έκαναν πορεία στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας φωνάζοντας συνθήματα «Όχι στον πόλεμο!», ​​«Ρωσία χωρίς τον Πούτιν!» και «Η Ρωσία θα ελευθερωθεί!», προτού η πορεία καταλήξει μπροστά στη ρωσική πρεσβεία, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διοργανωτές υπολόγισαν τον αριθμό των συμμετεχότνων σε έως και 2.000, πολύ λιγότερους από όσους συμμετείχαν σε προηγούμενες μεγάλες διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης στη Ρωσία το 2021 - παρόλο που το Βερολίνο φιλοξενεί ένα πλήθος Ρώσων εξόριστων.

Η ρωσική αντιπολίτευση, η οποία έχασε το στέλεχος τον Αλεξέι Ναβάλνι τον Φεβρουάριο, ο οποίος πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στη φυλακή, τελεί υπό βίαιη καταστολή στη Ρωσία και προσπαθεί να επανεκκινήσει το κίνημα από το εξωτερικό.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται στην εξουσία για σχεδόν 25 χρόνια στη Ρωσία και όλοι οι σημαντικοί πολιτικοί του αντίπαλοι είναι πλέον νεκροί, φυλακισμένοι ή εξόριστοι.

Η Ναβάλναγια οδήγησε την πορεία μαζί με τους άλλους εμπνευστές της κινητοποίησης: τον Ίλια Γιασίν, ακτιβιστή της αντιπολίτευσης, που αποφυλακίστηκε πρόσφατα και τον Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά, επί χρόνια πολέμιο του Κρεμλίνου, που επέζησε δύο απόπειρες δολοφονίας εις βάρος του και αφέθηκε ελεύθερος από ρωσική φυλακή την 1η Αυγούστου στο πλαίσιο μιας μεγάλης ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης.

«Πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στο καθεστώς του Πούτιν (...), να πολεμήσουμε ενάντια σε αυτόν τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας! «Είμαστε εδώ για να πούμε ότι ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου η θέση του δεν είναι στο Κρεμλίνο, αλλά στη φυλακή», είπε ο Γιασίν.

Αυτή η διαδήλωση, η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση που οργανώθηκε από τη ρωσική αντιπολίτευση στο εξωτερικό, είχε αιτήματα μεταξύ άλλων την «άμεση αποχώρηση» των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία, την αποπομπή και την δίκη του Βλαντίμιρ Πούτιν και την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσία.

«Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι οι Ρώσοι και οι ρωσόφωνοι δεν είναι όλοι υπέρ του Πούτιν, αλλά ότι υπερασπίζονται επίσης τις φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες, ότι είναι ενάντια στον πόλεμο», είπε μια διαδηλώτρια, η Πολίνα Ζελένσκαγια, μια 21χρονη ρωσόφωνη φοιτήτρια από την Εσθονία.

Ένας άλλος διαδηλωτής, ο Ντμίτρι Τολματσιόφ, ένας 55χρονος επιχειρηματίας που έφυγε από τη Ρωσία πριν από τρία χρόνια αντιμετωπίζοντας απειλή με νομικά μέσα για τον ακτιβισμό του, είπε ότι ήταν «καθήκον» του να διαμαρτυρηθεί στο όνομα όσων δεν μπορούν να το κάνουν στη χώρα του.

«Αν δεν κάνουμε τίποτα, τίποτα δεν θα αλλάξει», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ειρωνεύτηκε την Τετάρτη τους αντιπάλους του Κρεμλίνου....«η γνώμη των οποίων δεν έχει καμία σημασία».

Σκάνδαλα στο εσωτερικό της ρωσικής αντιπολίτευσης την έχουν επίσης αποδυναμώσει και έχουν προκαλέσει απογοήτευση σε ορισμένους από τους ακτιβιστές της.

Μια άλλη δυσκολία για την αντιπολίτευση: η απροθυμία της να παράσχει μεγαλύτερη υποστήριξη στην Ουκρανία, πέρα από αίτημά της για «άμεσο τέλος» του πολέμου.

Η πορεία επικρίθηκε σκληρά και από τον πρέσβη της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολέκσι Μακέγιεφ, ο οποίος είπε στη Zeit για έναν «περίπατο χωρίς αξιοπρέπεια και χωρίς συνέπειες».

