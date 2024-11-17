Η εξουσιοδότηση που έδωσε η Ουάσινγκτον στο Κίεβο να πλήττει ρωσικά εδάφη με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς είναι μια «γλώσσα που καταλαβαίνει ο Πούτιν», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

«Στην είσοδο βορειοκορεατικών στρατευμάτων στον πόλεμο και στη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση, ο πρόεδρος (Αμερικανός Τζο) Μπάιντεν απάντησε με μια γλώσσα που καταλαβαίνει ο Β. Πούτιν», δήλωσε ο Σικόρσκι στο X.

Σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό, «το θύμα μιας επίθεσης έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Η Πολωνία παραμένει σταθερός υποστηρικτής του Κιέβου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, που έχει ήδη υποστεί πολλές ζημιές, δέχθηκε μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες σήμερα το πρωί, με επιδρομές που σκότωσαν εννέα ανθρώπους και τραυματίστηκαν περίπου 20 σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές.

