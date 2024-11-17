Η απόφαση της Ουάσιγκτον να αφήσει την Ουκρανία να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία με αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς θα μπορούσε να οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα λάβει μια ταχεία απάντηση δήλωσε ο Βλαντιμίρ Τζαμπάροφ, πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής της επιτροπής διεθνών υποθέσεων της ρωσικής Άνω Βουλής, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα την Κυριακή έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έδωσε το πράσινο φως στην Ουκρανία για χρήση αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, απόφαση που αποτελεί σημαντική ανατροπή της πολιτικής της Ουάσιγκτον στη σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας

