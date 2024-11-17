Βηρυτός: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ

Ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Βηρυτού σκότωσε τον επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ Μοχάμαντ Αφίφ, δήλωσαν δύο λιβανικές πηγές ασφαλείας στο Ρόιτερς.
Η επιδρομή έπληξε μια συνοικία όπου πολλοί εκτοπισμένοι από τα νότια προάστια της Βηρυτού αναζητούσαν καταφύγιο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Στην τελική ευθεία η δίκη Πελικό - Συγκλονισμένη η Γαλλία από την υπόθεση μαζικού βιασμού της Ζιζέλ
- Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Γάζας - Τουλάχιστον 59 αγνοούμενοι
- Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επιδρομή εναντίον της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 10 οι νεκροί
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.