Βηρυτός: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ

Ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Βηρυτού σκότωσε τον επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ Μοχάμαντ Αφίφ, δήλωσαν δύο λιβανικές πηγές ασφαλείας στο Ρόιτερς.

Η επιδρομή έπληξε μια συνοικία όπου πολλοί εκτοπισμένοι από τα νότια προάστια της Βηρυτού αναζητούσαν καταφύγιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

