Βηρυτός: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ

Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ

Η επιδρομή έπληξε μια συνοικία όπου πολλοί εκτοπισμένοι από τα νότια προάστια της Βηρυτού αναζητούσαν καταφύγιο

Ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Βηρυτού σκότωσε τον επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ Μοχάμαντ Αφίφ, δήλωσαν δύο λιβανικές πηγές ασφαλείας στο Ρόιτερς.

Η επιδρομή έπληξε μια συνοικία όπου πολλοί εκτοπισμένοι από τα νότια προάστια της Βηρυτού αναζητούσαν καταφύγιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Βηρυτός πλήγματα Χεζμπολάχ
