Χεζμπολάχ: Επίθεση με drones σε στρατιωτική βάση στο βόρειο Ισραήλ

Το σιιτικό ένοπλο κίνημα του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε drones φορτωμένα με εκρηκτικά κατά στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ σε αντίποινα στη δολοφονία ενός ανώτερου αξιωματούχου της Χαμάς στη Σιδώνα στο νότιο Λίβανο.

Μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν «σμήνος drones φορτωμένων με εκρηκτικά» εναντίον βάσης του ισραηλινού στρατού κοντά στην πόλη Σαφέντ «σε αντίποινα στη δολοφονία που διέπραξε ο ισραηλινός εχθρός στη Σιδώνα», τόνισε ανακοίνωση του λιβανέζικου κινήματος, προσθέτοντας ότι αυτή είναι «η πρώτη φορά» που η Χεζμπολάχ στοχεύει αυτή τη βάση.

Την Παρασκευή, ένας αξιωματούχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Σιδώνα του Λιβάνου. Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων NNA, ο Σάμερ αλ Χατζ σκοτώθηκε όταν ισραηλινό drone έπληξε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε. Το θύμα ήταν υπεύθυνος ασφαλείας της Χαμάς στον καταυλισμό Άιν ελ Χέλουε, τον μεγαλύτερο παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό στον Λίβανο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο «διοικητής» της, Σάμερ αλ Χατζ σκοτώθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι «εξουδετέρωσε» τον Σάμερ αλ Χατζ σε επιδρομή, τον οποίο παρουσίασε ως «ανώτερο διοικητή» της Χαμάς στον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

