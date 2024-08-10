Iσραήλ: Λέει ότι εξουδετέρωσε τουλάχιστον 19 τρομοκράτες στο σχολείο της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι εξουδετέρωσε «τουλάχιστον 19 τρομοκράτες της Χαμάς και της Ισλαμικός Τζιχάντ» στην πολύνεκρη αεροπορική επιδρομή του σε σχολείο της Γάζας, η οποία προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

«Κατόπιν έρευνας των υπηρεσιών πληροφοριών, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τουλάχιστον 19 τρομοκράτες της Χαμάς και της Ισλαμικός Τζιχάντ εξουδετερώθηκαν», τόνισε ο στρατός σε ανακοίνωση στην οποία δημοσίευσε τα ονόματα και τις φωτογραφίες που παρουσιάζει ως εκείνα των σκοτωμένων μαχητών.

«Οι τρομοκράτες επιχειρούσαν με σκοπό να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών (...) από το εσωτερικό της περιβόλου» του σχολικού κτιριακού συγκροτήματος, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός επιπρόσθετα ανέφερε ότι η επιδρομή έγινε «με τη χρήση τριών πυρομαχικών ακριβείας» και ότι «ο χώρος στον οποίο βρίσκονταν οι τρομοκράτες δεν υπέστη σημαντικές ζημιές».

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα, από το πλήγμα στο σχολικό κτιριακό συγκρότημα σκοτώθηκαν 93 Παλαιστίνιοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

