Ισραηλινό drone χτύπησε την Παρασκευή ένα αυτοκίνητο στη Σιδώνα του Λιβάνου, σκοτώνοντας δύο μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, σύμφωνα με μια πηγή της οργάνωσης και δυο πηγές ασφαλείας που επικαλείται το δίκτυο Al Arabiya.

Το πλήγμα στόχευε συγκεκριμένα τον Σαμέρ Αλ Χατζ (κάτω φωτογραφία), έναν αξιωματούχο ασφαλείας της Χαμάς στον προσφυγικό καταυλισμό Αΐν αλ-Χιλουά, σύμφωνα με τις πηγές. Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ και ο δεύτερος νεκρός είναι ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

مسيرة تستهدف سيارة عند المدخل الجنوبي لمدينة #صيدا pic.twitter.com/YDzXOFixsG — جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) August 9, 2024

Η Χεζμπολάχ έχει εμπλακεί σε σχεδόν καθημερινές συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις λόγω της υποστήριξης στη σύμμαχό της Χαμάς μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ομάδας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι φόβοι για μια ευρεία σύγκρουση έχουν αυξηθεί μετά το ισραηλινό χτύπημα στα νότια προάστια της Βηρυτού την περασμένη εβδομάδα που σκότωσε τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ. Αυτό συνέβη λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, για την οποία το Ιράν έχει κατηγορήσει το Ισραήλ.

Τόσο το Ιράν όσο και η Χεζμπολάχ έχουν ορκιστεί αντίποινα.

Νωρίτερα, το Al Jazeera μετέδωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε συντονισμένη επίθεση με αεροπορικά χτυπήματα σε χωριά του Λιβάνου κοντά στα σύνορα.

Απειλές κατά του Ισραήλ εξαπολύει στο μεταξύ ο επικεφαλής της δύναμης Quds (επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν) των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καανί, σε επιστολή του προς τον νέο ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Ο Καανί διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα εκδικηθεί τη δολοφονία του Χανίγια στην ιρανική πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

