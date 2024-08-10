Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε για πρώτη φορά το Σάββατο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας και είπε ότι η επιχείρηση ήταν μέρος της προσπάθειας του Κιέβου να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Το Κίεβο επιδιώκει να «μετατοπίσει τον πόλεμο» μέσα στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω εισβολής ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, που ξεκίνησε την Τρίτη και η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιαστεί άμεσα από το Κίεβο.

«Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ο στρατηγός Σίρσκι (σ.σ. αρχηγός γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων) έδωσε αναφορά από το μέτωπο, για τις ενέργειές μας και τη μετατόπιση του πολέμου στο έδαφος του επιτιθέμενου (...). Η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη και να ασκήσει την απαραίτητη πίεση: πίεση στον επιτιθέμενο», δήλωσε ο Ζελένσκι στο καθημερινό βραδινό τηλεοπτικό μήνυμά του.

Ο Ζελένσκι είχε προηγουμένως αναφερθεί στην επιχείρηση, επαινώντας την ικανότητα του στρατού "να εκπλήσσει" και ευχαριστώντας τους που αιχμαλώτισαν Ρώσους στρατιώτες για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Αποτίοντας φόρο τιμής στις ουκρανικές δυνάμεις κατά μήκος της γραμμής του μετώπου μήκους 1.000 χιλιομέτρων , ο Ζελένσκι έκανε ειδική μνεία στις ενέργειες στη βόρεια περιοχή Σούμι, πέρα ​​από τα σύνορα από την περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με κατευθυνόμενες βόμβες και άλλες αεροπορικές επιδρομές στο Σούμι, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις.

Ρωσικές δυνάμεις μάχονται εναντίον χιλιάδων ουκρανικών δυνάμεων σε βάθος έως και 20 χλμ εντός της περιφέρειας Κουρσκ, πέμπτη μέρα μετά τη μεγαλύτερη εισβολή ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική επικράτεια από το ξέσπασμα του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.

Περισσότεροι από 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS

Πηγή: skai.gr

