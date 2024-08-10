Λογαριασμός
Μπαράζ επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ - Βίντεο

Όλες οι ρουκέτες έπληξαν ανοιχτές περιοχές, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ανέφεραν οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις

Χεζμπολάχ

Μπαράζ επιθέσεων πραγματοποίησε η Χεζμπολάχ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πάνω από 10 ρουκέτες που εκτόξευσε από τον Λίβανο στη Δυτική Γαλιλαία στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις IDF, όλες οι ρουκέτες έπληξαν ανοιχτές περιοχές, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ενώ παράλληλα σημειώνουν ότι  τα στρατεύματα βομβάρδισαν τις θέσεις εκτόξευσης με πυροβολικό.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ισχυριζόμενη ότι βομβάρδισε τη βόρεια κοινότητα της Αϊλόν με ρουκέτες Katyusha, ως απάντηση στις πρόσφατες επιδρομές των IDF στο νότιο Λίβανο.
 

TAGS: Χεζμπολάχ Λίβανος Ισραήλ
