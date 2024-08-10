Μπαράζ επιθέσεων πραγματοποίησε η Χεζμπολάχ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πάνω από 10 ρουκέτες που εκτόξευσε από τον Λίβανο στη Δυτική Γαλιλαία στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις IDF, όλες οι ρουκέτες έπληξαν ανοιχτές περιοχές, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ενώ παράλληλα σημειώνουν ότι τα στρατεύματα βομβάρδισαν τις θέσεις εκτόξευσης με πυροβολικό.

Footage shows #Hezbollah drone flying over Safed 🔥 pic.twitter.com/Z0jVeLmbRn — ALI Yasser (@AaisackAli) August 10, 2024

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ισχυριζόμενη ότι βομβάρδισε τη βόρεια κοινότητα της Αϊλόν με ρουκέτες Katyusha, ως απάντηση στις πρόσφατες επιδρομές των IDF στο νότιο Λίβανο.



🚨 Hezbollah drones in the northern skies during Hezbollah's barrage: pic.twitter.com/pp77rh6Dku — The Israeli Side (@IsraelisideNews) August 10, 2024

Πηγή: skai.gr

