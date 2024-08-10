Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν σήμερα την «έντονη ανησυχία» τους μετά το πολύνεκρο ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

«Αυτό καταδεικνύει τον επείγοντα χαρακτήρα επίτευξης μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και για τους ομήρους, μια συμφωνία για την οποία συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ακούραστα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σον Σάβετ, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον ζήτησε από τους Ισραηλινούς αξιωματούχους «περισσότερες λεπτομέρειες» για αυτό το πλήγμα, που άφησε 93 νεκρούς , σύμφωνα με τον απολογισμό της Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας.

