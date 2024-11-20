Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ του Λιβάνου δήλωσε σήμερα ότι η οργάνωσή του θα βάλει στόχο "το κέντρο του Τελ Αβίβ", σε απάντηση στα πρόσφατα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα κατά της Βηρυτού, σε ένα από τα οποία έχασε τη ζωή του την Κυριακή ο υπεύθυνος για τα μέσα ενημέρωσης του φιλοϊρανικού κινήματος.

Το Ισραήλ «επιτέθηκε στην καρδιά της πρωτεύουσας Βηρυτού, για τον λόγο αυτό πρέπει να αναμένει απάντηση στο κέντρο του Τελ Αβίβ», δήλωσε ο Ναΐμ Κασέμ σε προηχογραφημένη ομιλία του.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι δεν θα δεχτεί καμιά συμφωνία εκεχειρίας που παραβιάζει "την κυριαρχία" του Λιβάνου, την ώρα που το Ισραήλ δηλώνει ότι θέλει να διατηρήσει μια "ελευθερία δράσης" κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

«Το Ισραήλ δεν μπορεί να μας επιβάλει τους όρους του», δήλωσε ο Κασέμ. Πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ απαιτεί «την πλήρη παύση της επιθετικότητας και την προάσπιση της κυριαρχίας» του Λιβάνου. "Ο ισραηλινός εχθρός δεν μπορεί να μπαίνει όποτε θέλει" στο λιβανέζικο έδαφος σε περίπτωση εκεχειρίας, δήλωσε επίσης.

Ο Κασέμ επισήμανε ότι η οργάνωση έλαβε μια πρόταση εκεχειρίας από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό των μαχών μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, την οποία εξέτασε και έκανε σχόλια πάνω σε αυτήν, τα οποία κοινοποίησε στον Αμερικανό απεσταλμένο.

Η παύση των εχθροπραξιών είναι τώρα στα χέρια του Ισραήλ, καθώς στηρίζεται στην ισραηλινή απάντηση και στη "σοβαρότητα" του Νετανιάχου, πρόσθεσε.

«Ας αφήσουμε να συνεχιστούν οι συνομιλίες για εκεχειρία ώστε να δούμε εάν θα φέρουν αποτελέσματα ή όχι». Ο Κασέμ έκανε τα σχόλια αυτά σε προηχογραφημένη ομιλία η οποία προβλήθηκε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Αμερικανού απεσταλμένου Άμος Χόκστιν ότι μεταβαίνει από τη Βηρυτό στο Ισραήλ σε μια προσπάθεια να επιτύχει συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών.

Δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να παραβιάσει την κυριαρχία του Λιβάνου, να εισέλθει στη χώρα και να σκοτώσει όποτε και όπως θέλει.

Η Χεζμπολάχ θα διαπραγματεύεται και θα πολεμά ταυτόχρονα, δήλωσε.

Η οργάνωση θα παραμείνει παρούσα στην πολιτική σφαίρα, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην προεδρική εκλογή μετά την εκεχειρία.

Τα πολιτικά μας βήματα και οι κρατικές υποθέσεις θα τελούν υπό τη συμφωνία του Τάιφ, δήλωσε ο Κασέμ.

O Αμερικανός απεσταλμένος Άμος Χόκστιν συνάντησε δύο φορές χθες, Τρίτη, και σήμερα τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, ο οποίος είναι ο σύνδεσμος με τη Χεζμπολάχ για να συζητήσει για το αμερικανικό σχέδιο εκεχειρίας.

«Λάβαμε το (αμερικανικό) φύλλο και διατυπώσαμε παρατηρήσεις», εξήγησε ο Ναΐμ Κασέμ, που ανέλαβε επικεφαλής της Χεζμπολάχ ένα μήνα μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα.

«Οι παρατηρήσεις μας, και αυτές του προέδρου Μπέρι, οι οποίες συμφωνούν, διαβιβάστηκαν στον Αμερικανό απεσταλμένο», ο οποίος αναμένεται να μεταβεί αργότερα σήμερα στο Ισραήλ, πρόσθεσε.

Η βία μεταξύ του Ισραήλ και του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσοτέρων από 3.540 ανθρώπων από τον Οκτώβριο του 2023, η πλειονότητα αυτών καταγράφηκε από τα τέλη Σεπτεμβρίου όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών και χερσαία επίθεση.

Στην ισραηλινή πλευρά, 79 στρατιώτες και 46 άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέσα σε 13 μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

