Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με 5 νέες μηνύσεις ο ράπερ

Αντιμέτωπος με πέντε νέες μηνύσεις είναι ο Sean «Diddy» Combs, τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες, που ισχυρίζονται ότι ναρκώθηκαν και δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση. Ο ράπερ και μουσικός παραγωγός αντιμετωπίζει τώρα περισσότερες από 30 αστικές καταγγελίες.



Οι αξιώσεις εκτείνονται από το 2001 έως το 2022 σε υποθέσεις που φέρεται να σημειώθηκαν στη Νέα Υόρκη, το Χάμπτονς και το Μαϊάμι. Στην πλειονότητα των νέων μηνύσεων οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση σε πάρτι στα οποία ο Combs ήταν οικοδεσπότης, με ένα περιστατικό να έλαβε χώρα στα διαβόητα «White Parties» του παραγωγού το 2004. Ένας κατήγορος ισχυρίζεται στην αγωγή του ότι δέχθηκε επίθεση από τον Combs και τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια κάστινγκ για ένα μουσικό βίντεο.



Όλοι οι ενάγοντες κατέθεσαν ανώνυμα. Οι δύο γυναίκες ισχυρίζονται ότι ήταν 17 και 18 ετών, αντίστοιχα, όταν ναρκώθηκαν και βιάστηκαν από τον Combs. Αλλά και οι τρεις άνδρες κατήγοροι ισχυρίζονται ότι ο Combs τους είχε ναρκώσει και τους κακοποίησε σεξουαλικά.



Οι συνήγοροι του Combs αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς, αλλά δεν έδωσαν συγκεκριμένες απαντήσεις.



«Όπως έχει πει στο παρελθόν η νομική ομάδα του, ο κ. Combs έχει πλήρη εμπιστοσύνη στα γεγονότα και την ακεραιότητα της δικαστικής διαδικασίας», δήλωσαν οι δικηγόροι του στο CNN. «Στο δικαστήριο, η αλήθεια θα επικρατήσει: ότι ο κύριος Combs δεν επιτέθηκε ποτέ σεξουαλικά ή διακινούσε κανέναν — άνδρα ή γυναίκα, ενήλικα ή ανήλικο».



Οι νέες μηνύσεις προέρχονται από τον δικηγόρο Τόνι Μπάζμπι, ο οποίος εκπροσωπεί τους πέντε νέους ενάγοντες μαζί με τον συνάδελφό του Άντριου Βαν Αρντστέιλ. Τον περασμένο μήνα, οι δικηγόροι ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου ότι εκπροσωπούσαν περισσότερους από 100 ενάγοντες με κατηγορίες εναντίον του Combs. Έχουν καταθέσει 20 μηνύσεις κατά του Combs μέχρι σήμερα.



Σε μια δήλωση στο Instagram, ο Μπάζμπι έγραψε μάλιστα ότι αναμένει να υποβάλλει νέες υποθέσεις εναντίον του Combs σε εβδομαδιαία βάση, κάτι που προοιωνίζεται νέο κύμα μηνύσεων.



Σε δήλωσή τους στο CNN, οι δικηγόροι του Combs έβαλαν στο στόχαστρο τον Μπάζμπι, ισχυριζόμενοι ότι το «μπαράζ μηνύσεών» του είναι «αδιάντροπα διαφημιστικά κόλπα που έχουν σχεδιαστεί για να αποσπούν χρήματα από διασημότητες που φοβούνται ότι διαδίδονται ψέματα γι' αυτούς, όπως ακριβώς διαδίδονται ψέματα για τον κ. Combs».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.