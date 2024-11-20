Χαμάς: Οι ΗΠΑ είναι «άμεσα υπεύθυνες» για τον «γενοκτόνο πόλεμο» του Ισραήλ

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι είναι «άμεσα υπεύθυνες» για τον «γενοκτόνο πόλεμο» του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, μετά το νέο αμερικανικό βέτο στον ΟΗΕ, σε ένα σχέδιο ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Για άλλη μια φορά, οι ΗΠΑ δείχνουν ότι είναι άμεσος εταίρος στην επίθεση εναντίον του λαού μας, ότι είναι εγκληματίες, σκοτώνουν παιδιά και γυναίκες, καταστρέφουν τη ζωή στη Γάζα και είναι άμεσα υπεύθυνες για τον γενοκτόνο πόλεμο και την εθνοκάθαρση, όπως και οι κατοχικές δυνάμεις (σ.σ. το Ισραήλ)», ανέφερε η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση αυτή, ιατρικές πηγές στη Γάζα ανέφεραν ότι επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, χτυπήθηκε μια ομάδα ανθρώπων στο Αλ Μαουάσι, μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί «ασφαλής καταυλισμός».

Μεταξύ των θυμάτων ήταν τουλάχιστον ένα κορίτσι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

