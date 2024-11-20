Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε σε τηλεοπτική ομιλία που μεταδόθηκε την Τετάρτη ότι η ομάδα του εξέτασε και έκανε σχόλια σχετικά με την πρόταση εκεχειρίας που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό των μαχών με το Ισραήλ και ότι η διακοπή των εχθροπραξιών βρίσκεται πλέον στα χέρια του Ισραήλ.

Ο Κασέμ είπε ότι η ομάδα επέτρεπε τη συνέχιση των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός και παρακολουθούσε εάν είχαν αποτέλεσμα. Έκανε τα σχόλιά του σε προηχογραφημένη ομιλία που μεταδόθηκε λίγες ώρες αφότου ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Amos Hochstein είπε ότι θα κατευθυνόταν στο Ισραήλ από τη Βηρυτό σε μια προσπάθεια να κλείσει μια συμφωνία για τη διακοπή των εχθροπραξιών.

