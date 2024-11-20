Νορβηγία: Με το «Ζ» της ρωσικής προπαγάνδας στο ξυρισμένο κεφάλι του ζήτησε αποφυλάκιση ο νεοναζί σφαγέας Μπρέιβικ - Αποθέωσε τον Πούτιν

Ο Άντερς Μπέχρινγκ Μπρέιβικ, ο φυλακισμένος κατά συρροή ναζί δολοφόνος που σκότωσε 77 άτομα στη χειρότερη θηριωδία σε καιρό ειρήνης στη Νορβηγία, είπε σε δικαστήριο ότι οι επιθέσεις του ήταν «αναγκαίες», καθώς ζήτησε πρόωρη αποφυλάκιση την Τρίτη, αλλά ένας εισαγγελέας δήλωσε ότι παραμένει επικίνδυνος και δεν πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Τον Ιούλιο του 2011, ο αντιμουσουλμάνος νεοναζί σκότωσε οκτώ άτομα με παγιδευμένο με βόμβα αυτοκίνητο στο Όσλο και στη συνέχεια πυροβόλησε 69 άτομα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι, σε μια κατασκήνωση νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Utoeya.

Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια του Μπρέιβικ να αποφυλακιστεί υπό όρους. Σημειώνεται ότι έχει εκτίσει 13 χρόνια από την ποινή των 21 ετών, τη μέγιστη ποινή κατά τη στιγμή των εγκλημάτων του, η οποία μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα θεωρείται απειλή για την κοινωνία.

Σε μια 45λεπτη, συχνά φλύαρη, κατάθεση στο δικαστήριο, ο Μπρέιβικ εξέφρασε εν συντομία τη λύπη του για τις πράξεις του, προτού περιγράψει τοπώς του φέρθηκαν «σαν ζώο» στη φυλακή και ότι σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος, θα διαπραγματευτεί με το κράτος για να σταματήσουν οι ακροδεξιοί υποστηρικτές του τις επιθέσεις τους στην κοινωνία, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για συγκεκριμένες επιθέσεις.

«Σας εγγυώμαι ότι δεν θα το μετανιώσετε (την απελευθέρωσή μου)», είπε στο δικαστήριο.

Αργότερα, σε ερωτήσεις της δικαστού Lena Fagervold, ο Μπρέιβικ είπε ότι «η 22α Ιουλίου ήταν απαραίτητη», αναφερόμενος στην ημερομηνία των επιθέσεών του.

Ο Μπρέιβικ φορούσε σκούρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και καφέ γραβάτα ενώ και οι δύο πλευρές του κεφαλιού του ήταν με τρόπο που σχημάτιζαν το γράμμα «Ζ». Σημειώνεται ότι το γράμμα «Ζ» υπήρξε σύμβολο υποστήριξης του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο Μπρέιβικ την Τρίτη περιέγραψε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως «τον σημαντικότερο υπερασπιστή των Ευρωπαίων σε διεθνές επίπεδο».

Στο μεταξύ, εμφανίστηκε και με ένα μικρό πλακάτ, μέσω του οποίου εξέφραζε την υποστήριξή του προς Ρωσία, Ιράν, Βόρεια Κορέα και Κίνα.

With a Russian "Z" shaved onto his head, imprisoned nazi mass murderer Anders Brevik, who murdered 77 people, appeared in a Norwegian parole hearing today, praising Putin's new terror coalition, Russia, North Korea, Iran and China. pic.twitter.com/EV2gMUvLvT — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 19, 2024

Η Merete Stamneshagen, της οποίας η 18χρονη κόρη Silje δολοφονήθηκε από τον Μπρέιβικ στο Utoeya, δήλωσε ότι ο Μπρέιβικ δεν έδειξε κανένα πραγματικό σημάδι μεταμέλειας. «Έχει τη δική του εικόνα της πραγματικότητας», δήλωσε στο Reuters από την αίθουσα του δικαστηρίου στη Sandvika, ένα προάστιο του Όσλο.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η προσπάθειά του να αποφυλακιστεί ήταν δύσκολη για τους συγγενείς των θυμάτων. «Όλο αυτό μας φέρνει πίσω στο 2011 ... Αποτελεί μια συνεχή υπενθύμιση», είπε. «Αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημα δικαιοσύνης μας και πρέπει να το σεβόμαστε».

Νωρίτερα, η εισαγγελέας Hulda Karlsdottir δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Breivik δεν πρέπει να αφεθεί ελεύθερος. «Υπάρχει κίνδυνος ο Μπρέιβικ να διαπράξει ξανά εγκλήματα; Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός», είπε, προσθέτοντας ότι μια νέα έκθεση αξιολόγησης κινδύνου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος ο Μπρέιβικ να γίνει και πάλι βίαιος παραμένει ο ίδιος.

Η πρώτη απόπειρα αποφυλάκισης από τον Μπρέιβικ το 2022 απέτυχε. Σε εκείνη την ακρόαση, ο Μπρέιβικ υποστήριξε ότι είχε αφήσει πίσω του τη βία, αλλά δεν αποκήρυξε τις νεοναζιστικές του συμπάθειες, λέγοντας απλώς ότι θα συνέχιζε τον αγώνα του για τη λευκή υπεροχή με ειρηνικά μέσα.

Ξεχωριστά, ο Μπρέιβικ προσπάθησε να βελτιώσει τις συνθήκες κράτησής του, υποστηρίζοντας ότι η απομόνωσή του παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Η τελευταία προσπάθειά του να αλλάξει τους όρους κράτησής του, τον Ιανουάριο, απορρίφθηκε. Η έφεση του Μπρέιβικ θα εκδικαστεί τον Δεκέμβριο.

