Χεγκσεθ: Οι ΗΠΑ έχουν «ακλόνητη δέσμευση» στην πρόληψη θανάτων των αμάχων

Οι γερουσιαστές της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων άσκησαν κριτική στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σχετικά με τις ενέργειες του Υπουργείου του για την αποτροπή θανάτων των αμάχων στο Ιράν, μετά από ένα πλήγμα στις αρχές του πολέμου που σκότωσε πάνω από 170 άτομα σε ένα σχολείο θηλέων.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν μια «ακλόνητη δέσμευση» να κάνουν περισσότερα από άλλες χώρες για την πρόληψη θανάτων των αμάχων.

Ερωτηθείς εάν το Πεντάγωνο εξακολουθεί να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την προστασία των αμάχων, ο Χέγκσεθ απάντησε ότι διαθέτει «κάθε απαραίτητο πόρο» και ότι οι άνθρωποι ενημερώνονται όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη εμπλέκεται σε στρατιωτικές αποφάσεις.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA) αναφέρει ότι 1.701 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 254 παιδιών.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.