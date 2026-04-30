Ο Ντόναλντ Τραμπ σαν να απειλεί το ABC επειδή δεν απολύει τον Κίμελ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι το ABC θέτει τον εαυτό του σε μεγάλο κίνδυνο διατηρώντας τον Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel) στον αέρα, μετά το μάλλον αποτυχημένο αστείο που έκανε.

Η δήλωση αυτή του προέδρου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της μακροχρόνιας αντιπαράθεσής του με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα με παρουσιαστές "late night" εκπομπών, οι οποίοι συχνά ασκούν σατιρική και πολιτική κριτική, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται να περιλαμβάνει και μία κάποιου είδους απειλή προς το τηλεοπτικό δίκτυο. Προφανώς, το να επέμβει στη διαδικασία αδειοδότησης είναι παράνομο και αντισυνταγματικό, αλλά ο Τραμπ δεν δείχνει να μην ενδιαφέρεται για λεπτομέρειες τέτοιου τύπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.