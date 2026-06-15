Τη βεβαιότητα πως το μαχαίρι είναι «σκουπισμένο» εξέφρασαν, τα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. που «σάρωσαν» το ένα από τα δύο φονικά όπλα του διπλού εγκλήματος στο Λόγγο Αιγιαλείας, με θύματα την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της, σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr.

Κανένα αποτύπωμα στο κουζινομάχαιρο

Το κουζινομάχαιρο των 20 εκατοστών, το οποίο βρέθηκε κάτω από τη σορό της άτυχης 54χρονης, φαίνεται πως δεν έφερε κανένα απολύτως αποτύπωμα. «Το μαχαίρι μεταφέρθηκε από την κουζίνα στο υπνοδωμάτιο. Η κοινή λογική λέει πως θα έφερε τουλάχιστον το αποτύπωμα του ατόμου που το έπιασε για τελευταία φορά. Το γεγονός πως δεν βρέθηκε κανένα απολύτως εύρημα “λέει” πολλά για το πώς χειρίστηκε το μέσο τέλεσης του εγκλήματος ο δράστης», ανέφεραν χαρακτηριστικά καλά πηγές στο Patrapress.gr.

Εξαρχής οι αστυνομικοί εξέφραζαν την πεποίθηση πως το συγκεκριμένο πειστήριο δεν θα… «μιλήσει». Οι αρχές εκτιμούν ότι το μαχαίρι αφέθηκε εσκεμμένα στον χώρο του εγκλήματος –όπως και το όπλο τύπου φλόμπερ με το οποίο βλήθηκε στο κεφάλι ο 26χρονος– προκειμένου να στηθεί ένα σκηνικό «αλληλοεξόντωσης», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο 65χρονος Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος το Σάββατο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

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