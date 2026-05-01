Η ελευθερία του λόγου σημαίνει ότι ο Κίμελ έχει το δικαίωμα να σε γελοιοποιεί

Αμέσως μετά το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και της πρώτης κυρίας να απομακρυνθεί ο παρουσιαστής του "Late Night", Τζίμι Κίμελ, από το ABC, εξαιτίας ενός σκληρού αστείου εις βάρος τους, οι απολύτως ανεξάρτητοι ερευνητές της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) αποφάσισαν - σε μια εντελώς άσχετη κίνηση - ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουν έναν πρόωρο έλεγχο των αδειών εκπομπής του δικτύου.

Του Stephen L. Carter, αρθρογράφου του Bloomberg

«Η κίνηση είναι βέβαιο ότι θα θεωρηθεί εκδικητική», ανέφερε ένα ρεπορτάζ. Λες και υπήρχε αμφιβολία...

Ξέρω, ξέρω: ο Μπρένταν Καρ, πρόεδρος της FCC, επιμένει ότι ο πρόωρος έλεγχος σχετίζεται με ανησυχίες για την πολιτική Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης (DEI). Όμως, δεδομένης της χρονικής συγκυρίας, αυτό δεν αντέχει σοβαρής συζήτησης.

Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι συμβαίνει εδώ. Η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί, για ακόμη μία φορά, την επιρροή της όχι μόνο εναντίον επικριτών, αλλά και εναντίον όσων την σατιρίζουν. Και ναι, γνωρίζω ότι ο Αβραάμ Λίνκολν φυλάκισε εκδότες εφημερίδων. Γνωρίζω επίσης ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν, στις παρεμβατικές της προσπάθειες να «ελέγξει» αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, δεν διακρίθηκε για τη διακριτικότητά της (και ναι, το είχα επικρίνει τότε). Άρα, το φαινόμενο δεν είναι καινούριο.

Αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Όπως έγραψα και σε αυτή τη στήλη κατά την περσινή διαμάχη Τραμπ–Κίμελ, δεν είναι κάτι νέο το να χρησιμοποιεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση την FCC για να πιέζει τα ΜΜΕ λόγω δυσμενούς κάλυψης. Αυτό που κάνει τώρα ο Καρ είναι λάθος. Αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι λάθος. Καμία δικαιολογία, καμία επίκληση του τύπου «και οι άλλοι τα ίδια κάνουν». Σε μια δημοκρατία, κανένας κρατικός μηχανισμός δεν υπάρχει για να εκδικείται επικριτές ή σατιρικούς σχολιαστές.

Η ελευθερία της σάτιρας της εξουσίας είναι θεμελιώδης για κάθε σοβαρή δημοκρατία. Και παρότι πιστεύω ότι ο δημόσιος λόγος πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια, αναγνωρίζω ότι η ελευθερία της σάτιρας περιλαμβάνει και το δικαίωμα να είναι κανείς σκληρός, άδικος, ακόμη και προσβλητικός.

Δεν έχω προσωπικό συμφέρον σε αυτή τη σύγκρουση. Δεν βλέπω "Late Νight" και δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η κομματική πολιτική. Πιστεύω, όμως, ότι η δημοκρατία λειτουργεί καλύτερα σε μια κοινωνία με ορισμένες αρετές, και η ευπρέπεια στον δημόσιο λόγο είναι μία από αυτές. Όμως η δημοκρατία χρειάζεται και ελευθερία και η ελευθερία σημαίνει τριβές, ακόμη και αγένεια.

Ας είμαστε ξεκάθαροι: το αστείο του Κίμελ για την «προσεχώς χήρα» ήταν, το λιγότερο, ανόητο και σκληρό. Αυτό θα ίσχυε ακόμη κι αν δεν είχε ακολουθήσει απόπειρα κατά της ζωής του προέδρου Τραμπ. Αλλά ακόμη και χωρίς Πρώτη Τροπολογία, χωρίς ανησυχία για υπέρβαση εξουσίας και χωρίς φόβο λογοκρισίας, το «ανόητο και σκληρό» παραμένει κομμάτι της δημόσιας ζωής. Έτσι μιλούν οι άνθρωποι, για καλό ή για κακό (μάλλον για κακό.) Όχι μόνο κωμικοί. Πολιτικοί. Σχολιαστές. Απλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα.

Ακόμη κι αν αυτό δεν ίσχυε, ακόμη κι αν τέτοια αστεία σπάνια ακούγονταν δημόσια, υπάρχει η Πρώτη Τροπολογία, υπάρχει λόγος ανησυχίας για κρατική υπέρβαση και η λογοκρισία εξαπλώνεται σε όλο και περισσότερους τομείς της ζωής.

Η κυβέρνηση Τραμπ, για να το πούμε ήπια, δεν δείχνει διάθεση να συγκρατηθεί από την παρόρμηση να τιμωρεί. Με δεδομένο ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ενδέχεται σύντομα να αναγνωρίσει ευρύτερες εξουσίες του προέδρου πάνω σε «ανεξάρτητες» υπηρεσίες, τα εργαλεία ελέγχου αυξάνονται.

Θα ήλπιζε κανείς ότι η αντιπολίτευση θα είχε μάθει το μάθημα αυτό. Αντίθετα, απογοητεύει η ενθουσιώδης συζήτηση μεταξύ Δημοκρατικών για το ποιον θα τιμωρήσουν πρώτο όταν πάρουν την εξουσία. Όπως είπα: το παιχνίδι το παίζουν όλοι.

Βεβαίως, υπάρχουν και τα δικαστήρια. Και αυτό είναι θετικό. Δεν μπορούν να αποτελέσουν απόλυτο φράγμα απέναντι σε μηχανισμούς λογοκρισίας, αλλά μπορούν να καθυστερήσουν τις εξελίξεις. Πρόσφατα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι η Πρώτη Τροπολογία απαγορεύει σε μια πολιτεία να απαιτεί λίστες δωρητών από οργανώσεις που δεν της αρέσουν.

Το αποτέλεσμα είναι σωστό: η συνεχής απαίτηση για «διαφάνεια» σχετικά με τους χρηματοδότες συχνά είναι μια πολύ λεπτή, πολύ λεπτή, πρόφαση για να φιμωθεί η δράση οργανώσεων.

Επιστρέφοντας στον Κίμελ: ελπίζω η Disney να αντισταθεί σε αυτή την αδέξια πολιτική πίεση. Όμως, ανεξάρτητα από την έκβαση, αναρωτιέμαι αν πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα ρυθμιστικής αρχής που κυνηγά μια τεχνολογία που ήδη φθίνει. Η τηλεθέαση "late night" έχει μειωθεί δραματικά. Έχουμε πολύ δρόμο από το 1992, όταν το τελευταίο επεισόδιο του Τζόνι Κάρσον συγκέντρωσε περίπου 55 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σήμερα, κανείς δεν πλησιάζει αυτά τα νούμερα.

Ακόμη κι αν η τηλεόραση δικτύου βρίσκεται σε παρακμή χωρίς επιστροφή, αυτό απλώς σημαίνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ, όπως κάθε εξουσία που λειτουργεί εκδικητικά, προτιμά να χτυπά τους ήδη αδύναμους.

Ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος που ασκεί εξουσία με τρόπο αυταρχικό. Δεν θα είναι ούτε ο τελευταίος. Αλλά η λύση δεν είναι «περιμένουμε να αλλάξουν οι ρόλοι». Η λύση είναι να βρεθεί εκείνη η πολιτική δύναμη που υπόσχεται να σταματήσει αυτόν τον παραλογισμό.

