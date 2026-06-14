Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης

Εξιτήριο πήρε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο νοσηλευόταν αφού υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Την είδηση γνωστοποίησε με συγκινητική ανάρτηση ο στενός συνεργάτης του, Πέτρος Αρβανιτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη δύσκολη δοκιμασία που πέρασε ο Γιώργος Μυλωνάκης, αλλά και στη δύναμη και την επιμονή που επέδειξε όλο αυτό το διάστημα.

Όπως σημείωσε, μετά τη νοσηλεία του στον Ευαγγελισμός και τις θεραπείες αποκατάστασης στη Γερμανία και την Ελλάδα, ο Γιώργος Μυλωνάκης επιστρέφει πλέον στην οικογένειά του, κοντά στη σύζυγό του Τίνα και τα παιδιά τους.

Στην ανάρτησή του, ο Πέτρος Αρβανιτάκης έκανε λόγο για «νίκη της θέλησης, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής», εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνηση όλων όσοι στάθηκαν δίπλα του κατά τη διάρκεια της περιπέτειας υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Πηγή: skai.gr

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