Άμεσα, πιθανώς και μέσα στη μέρα, θα υπάρχουν οριστικές εξελίξεις για το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Επίκειται συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Αταμάν, στην οποία και θα ληφθεί η απόφαση για το μέλλον του Τούρκου προπονητή.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ σέβεται και εκτιμά τον Τούρκο προπονητή για την προσφορά του και προτού υπάρξει η οποιαδήποτε ανακοίνωση θέλει να μιλήσει μαζί του. Το επικρατέστερο σενάριο, πάντως, όσο απρόβλεπτος καο αν είναι ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, είναι οι δύο πλευρές να χωρίσουν τους δρόμους τους.

Ο ίδιος ο Τούρκος προπονητής, άλλωστε, είχε δηλώσει μέσα στη σεζόν πως θα φύγει αν η ομάδα του δεν πάρει το πρωτάθλημα ή την Ευρωλίγκα. Παράλληλα, η ομιλία του στα αποδυτήρια και η γλώσσα του σώματος τις τελευταίες ημέρες υποδηλώνουν πως η αποχώρησή του είναι προ των πυλών.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει άμεσα, ει δυνατόν και εντός της τρέχουσας εβδομάδας, το θέμα του διαδόχου. Είναι κοινό μυστικό πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί τον διακαή πόθο των «πράσινων» και η διοίκηση θα του προσφέρει ό,τι ζητήσει για να αναλάβει. Από μπάτζετ μέχρι πλήρη ελευθερία αποφάσεων για ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό τμήμα.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε θέσει τον Ιούνιο ως ορόσημο για τις αποφάσεις για το μέλλον του και ασφαλώς η επιλογή του Παναθηναϊκού είναι με διαφορά η καλύτερη που έχει στα χέρια του. Από άποψη οικονομική, προϋποθέσεων, συναισθήματος... Ο μόνος «αντίπαλος» φαντάζει μια πιθανή σκέψη του να απέχει από τους πάγκους ή ακόμη και να αποσυρθεί ολοκληρωτικά από την προπονητική.

Εναλλακτική λύση σε περίπτωση που δεν πει το μεγάλο «ναι» ο Ομπράντοβιτς δεν φαίνεται να υπάρχει σε περίοπτη θέση, αφού όλοι επιθυμούν διακαώς τον «Ζοτς». Μόνο σε περίπτωση που ο εννιά φορές πρωταθλητής Ευρώπης δεν επιστρέψει, θα αναζητηθούν άλλες επιλογές.

Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια για χρονοτριβή, καθώς θέλει να ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή, προκειμένου να αρχίσει τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, με τις απαιτούμενες προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ.

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