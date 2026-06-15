Ελεύθερος κυκλοφορεί πλέον ο Μαρίνο Πούσιτς, ο Ολλανδός (με κροατικές ρίζες) που ακούγεται ως υποψήφιος προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Πληροφορίες αναφέρουν πως σίγουρα απασχολεί, αν και ο 46χρονος Λουίς Κάστρο, που εργάζεται στη Λεβάντε (και το 2019 είχε περάσει από τον Παναιτωλικό), δείχνει να έχει ένα προβάδισμα.

Ο 54χρονος Πούσιτς, που έχει γεννηθεί στο Μόσταρ, μέχρι πρότινος ήταν προπονητής στην Αλ Τζαζίρα του Κατάρ, από την οποία πρόσφατα αποχώρησε. Ανέλαβε την ομάδα του Κατάρ τον περασμένο Σεπτέμβριο, και σε 30 παιχνίδια είχε 15 νίκες, 6 ισοπαλίες και 9 ήττες.

Έχει δουλέψει σε Τβέντε και Σαχτάρ Ντόνετσκ, κατακτώντας με την τελευταία ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ουκρανίας.

Σημειώνεται πως ο ΠΑΟΚ αρχίζει προπονήσεις την επόμενη Δευτέρα και σε δύο εβδομάδες αναχωρεί για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία, συνεπώς οι αποφάσεις για προπονητή αναμένονται άμεσα.

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