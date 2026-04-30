Η αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό με ανακοίνωσή της, παροτρύνει την κυβέρνηση του Λιβάνου να αποδεχτεί τις απευθείας συνομιλίες σε ανώτατο επίπεδο με το Ισραήλ. «Είναι η στιγμή του Λιβάνου να αποφασίσει για το δικό του πεπρωμένο, μια ιστορική ευκαιρία να ανακτήσει τη χώρα του και να διαμορφώσει το μέλλον του ως ένα πραγματικά κυρίαρχο, ανεξάρτητο έθνος, με την υποστήριξη των ΗΠΑ», τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Lebanon stands at a crossroads. Its people have a historic opportunity to reclaim their country and shape their future as a truly sovereign, independent nation.



Direct engagement between Lebanon and Israel, two neighboring countries that should have never been at war, can mark… April 30, 2026

Η ανακοίνωση:

Ο Λίβανος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Ο λαός του έχει μια ιστορική ευκαιρία να ανακτήσει τη χώρα του και να διαμορφώσει το μέλλον του ως ένα πραγματικά κυρίαρχο, ανεξάρτητο έθνος.

Η άμεση εμπλοκή μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, δύο γειτονικών χωρών που δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκονται σε πόλεμο, μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας εθνικής αναγέννησης.

Η παρατεταμένη παύση των εχθροπραξιών, που επιτεύχθηκε κατόπιν προσωπικού αιτήματος του Προέδρου Τραμπ, έδωσε στον Λίβανο τον χώρο και την ευκαιρία να θέσει όλα τα νόμιμα αιτήματά του στο τραπέζι με την πλήρη προσοχή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μια άμεση συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Αούν και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, με τη διευκόλυνση του Προέδρου Τραμπ, θα έδινε στον Λίβανο την ευκαιρία να εξασφαλίσει συγκεκριμένες εγγυήσεις για πλήρη κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα, ασφαλή σύνορα, ανθρωπιστική υποστήριξη και υποστήριξη ανοικοδόμησης, και την πλήρη αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας του Λιβάνου σε κάθε εκατοστό της επικράτειάς του - με την εγγύηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτή είναι η στιγμή του Λιβάνου να αποφασίσει για το δικό του πεπρωμένο, ένα πεπρωμένο που ανήκει σε όλο τον λαό του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να σταθούν στο πλευρό του Λιβάνου καθώς η χώρα θα εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία με αυτοπεποίθηση και σοφία.

Ο χρόνος για δισταγμό έχει τελειώσει.

Πηγή: skai.gr

