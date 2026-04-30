Χέγκσεθ: Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να συνεχιστεί παρά το νομικό όριο των 60 ημερών

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, άφησε την Πέμπτη να εννοηθεί ότι τα αμερικανικά στρατεύματα μπορούν να παραμείνουν επ’ αόριστον σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, επικαλούμενος την εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η θέση του, σύμφωνα με την οποία η παύση των εχθροπραξιών αναιρεί τη νομική προθεσμία των 60 ημερών για αποχώρηση των ΗΠΑ από τη σύγκρουση, διατυπώθηκε κατά την κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας και προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς βουλευτές.

Οι τελευταίοι υποστήριξαν ότι η ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώνει τον Λευκό Οίκο είτε να ξεκινήσει την αποχώρηση των στρατευμάτων από την περιοχή είτε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί ήδη δύο μήνες.

«Αυτό θα θέσει ένα πολύ σοβαρό νομικό ζήτημα για την κυβέρνηση», προειδοποίησε ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν, εκφράζοντας «σοβαρές συνταγματικές ανησυχίες».

Η νομοθεσία περί πολεμικών εξουσιών (War Powers Resolution) του 1973 προβλέπει ότι η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώνει το Κογκρέσο εντός 48 ωρών για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό και να αποσύρει τις δυνάμεις εντός 60 ημερών, εκτός εάν υπάρξει έγκριση για συνέχιση. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα παράτασης 30 ημερών για τη διευκόλυνση της αποχώρησης.

Η κυβέρνηση ενημέρωσε το Κογκρέσο για τον πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει την εκεχειρία χωρίς να έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς μια συμφωνία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το όριο των 60 ημερών, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος θα αποφασίσει πότε λήγει ο πόλεμος και πότε απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου.

«Βρισκόμαστε σε εκεχειρία και, σύμφωνα με την ερμηνεία μας, αυτό σημαίνει ότι το χρονόμετρο των 60 ημερών παγώνει ή σταματά», ανέφερε. Όπως σημειώνει το Associated Press, το όριο των 60 ημερών για τον πόλεμο με το Ιράν εκπνέει την Παρασκευή.

Ο Κέιν αντέτεινε ότι η τοποθέτηση αυτή δείχνει πως «ο Λευκός Οίκος δεν σκοπεύει να τηρήσει το όριο των 60 ημερών», κάνοντας λόγο για άμεση πρόκληση προς το Κογκρέσο.

Η Γερουσία αναμένεται να ψηφίσει για έκτη φορά νομοσχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, μία ημέρα πριν συμπληρωθούν 60 ημέρες από την έναρξη της σύγκρουσης.

Υποστηρικτές της νομοθεσίας επισημαίνουν ότι η εκεχειρία δεν αναστέλλει την προθεσμία, καθώς, παρά τη διακοπή των βομβαρδισμών, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εμπλέκονται μέσω του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει αίτημα για έγκριση της συνέχισης του πολέμου, γεγονός που καθιστά πιθανή την υπέρβαση της προθεσμίας.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης για τον προϋπολογισμό, ο Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, υπερασπίστηκαν το αμυντικό σχέδιο ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων, χαρακτηρίζοντας την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν επιτυχημένη, χωρίς ωστόσο να δώσουν σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λήξη της σύγκρουσης ή στρατηγική εξόδου.

Πηγή: skai.gr

