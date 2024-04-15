Το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ συνεδρίασε για δεύτερη ημέρα σήμερα, Δευτέρα, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τα επόμενα βήματα της χώρας μετά την ιρανική επίθεση το βράδυ του Σαββάτου. Δικαίωμα λήψης απόφασης στο πολεμικό συμβούλιο έχουν 3 άνθρωποι: Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και ο Ηγέτης της Αντιπολίτευσης και μέχρι πρότινος πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου, Μπένι Γκαντζ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ το υπουργικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους πιο «πολεμοχαρείς» που ζήτησαν άμεση απάντηση του Ισραήλ και από τους πιο μετριοπαθείς.

Όπως φαίνεται ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ ζητά στρατηγική συμμαχία ενώ ο Μπένι Γκαντζ με τον Γκαντί Άιζενκοτ, μέλος της αντιπολίτευσης ζήτησαν να απαντήσουν στο πλήγμα εκείνη την ώρα. Ωστόσο, ο Γιόαβ Γκάλαντ και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ήταν εκείνοι που τους σταμάτησαν.

Ο Νετανιάχου δεν δέχεται όμως πίεση μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και από τους σκληροπυρηνικούς του κόμματός του, τον Υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ και ηγέτη της Ακροδεξιάς, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ που ζητούν άμεση και σκληρή απάντηση στο Ιράν θέτοντας ζήτημα υπαρξιακού κινδύνου.

Πάντως, πατά το γεγονός πως τα σχολεία τελικά άνοιξαν σήμερα στο Ισραήλ και οι πολίτες επιστρέφουν στις καθημερινές του συνήθειες, ο στρατός παραμένει σε επιφυλακή και προετοιμάζεται για κάθε πιθανό σενάριο, ενώ όπως λένε οι αναλυτές το ερώτημα είναι εάν τα αντίποινα θα είναι ικανά να φέρουν την έκρηξη στη Μέση Ανατολή.

